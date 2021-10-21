產婦大失血、嬰兒全身發紫 30名醫護鬼門關前救回性命
花蓮一名產婦胎盤早期剝離，突然大失血、失去意識，緊急送往慈濟醫院剖腹產。看到小孩出生時全身都是青紫色，醫護心都涼了一半，急救後終於聽到宏亮的哭聲，媽媽也成功止血。慈濟醫院表示，這次約30名醫護人員接力搶救，從急診室到小孩出生只花17分鐘，家屬也感謝醫護挽救性命。
一名匿名為「主動脈」的麻醉醫師，昨天在臉書粉專「麻醉醫師靈魂所在的地方」貼文，分享搶救大失血產婦情形，提到「當小孩蹦出第一聲哭聲的時候，真是叫人感動到想要掉眼淚」，驚嘆「生命的韌性有時候超過人的想像」，希望小孩好好長大。孩子的爸爸更在底下回覆，非常感謝醫療團隊拯救太太與小孩，也得到許多網友的祝福。
婦產部產科主任醫師魏佑吉今天受訪表示，這名產婦大出血，到院已沒有意識，也量不到血壓，呈現休克狀態，急診醫師發現小孩的心跳非常微弱，幾乎快要停止，緊急決定送開刀房剖腹產。
魏佑吉說，該名產婦沒有在慈濟醫院做過產檢，無相關紀錄，又意識不清，第一時間沒辦法知道為何大出血，在剖腹產的同時，一邊輸了6大袋的血。由於媽媽失血休克，子宮供血不夠，小孩也會有缺氧的情形，因此嬰兒出生時全身是青紫色，身體癱軟沒有反應，幸好經過急救後，終於聽到小孩第一聲哭聲。
魏醫師表示，類似這名產婦的狀況，現在非常少見，一般剖腹產有7名醫護開刀，這次有30名醫護合作，才及時挽救生命，現在母子身體狀況良好。
「產婦若晚個幾分鐘到醫院，可能寶寶就不在了！」值班住院醫師陳姵辰說，自己是第一次在急診室接觸大失血的產婦，要當機立斷做決定，穩定媽媽和寶寶的情況，很感謝醫護團隊合力幫忙，非常高興成功救回寶貴生命。
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