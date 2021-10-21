快訊

第二波500元客庄券中獎號碼出爐 「12組身分證尾數」快來對！

郭台銘助購百萬劑BNT「未來不選總統？」 劉宥彤這麼說

產婦大失血、嬰兒全身發紫 30名醫護鬼門關前救回性命

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮一名產婦昨天突然大失血，慈濟醫院醫護緊急剖腹產，挽救媽媽與孩子性命。圖／翻攝臉書粉專「麻醉醫師靈魂所在的地方」
花蓮一名產婦昨天突然大失血，慈濟醫院醫護緊急剖腹產，挽救媽媽與孩子性命。圖／翻攝臉書粉專「麻醉醫師靈魂所在的地方」

花蓮一名產婦胎盤早期剝離，突然大失血、失去意識，緊急送往慈濟醫院剖腹產。看到小孩出生時全身都是青紫色，醫護心都涼了一半，急救後終於聽到宏亮的哭聲，媽媽也成功止血。慈濟醫院表示，這次約30名醫護人員接力搶救，從急診室到小孩出生只花17分鐘，家屬也感謝醫護挽救性命。

一名匿名為「主動脈」的麻醉醫師，昨天在臉書粉專「麻醉醫師靈魂所在的地方」貼文，分享搶救大失血產婦情形，提到「當小孩蹦出第一聲哭聲的時候，真是叫人感動到想要掉眼淚」，驚嘆「生命的韌性有時候超過人的想像」，希望小孩好好長大。孩子的爸爸更在底下回覆，非常感謝醫療團隊拯救太太與小孩，也得到許多網友的祝福。

婦產部產科主任醫師魏佑吉今天受訪表示，這名產婦大出血，到院已沒有意識，也量不到血壓，呈現休克狀態，急診醫師發現小孩的心跳非常微弱，幾乎快要停止，緊急決定送開刀房剖腹產。

魏佑吉說，該名產婦沒有在慈濟醫院做過產檢，無相關紀錄，又意識不清，第一時間沒辦法知道為何大出血，在剖腹產的同時，一邊輸了6大袋的血。由於媽媽失血休克，子宮供血不夠，小孩也會有缺氧的情形，因此嬰兒出生時全身是青紫色，身體癱軟沒有反應，幸好經過急救後，終於聽到小孩第一聲哭聲。

魏醫師表示，類似這名產婦的狀況，現在非常少見，一般剖腹產有7名醫護開刀，這次有30名醫護合作，才及時挽救生命，現在母子身體狀況良好。

「產婦若晚個幾分鐘到醫院，可能寶寶就不在了！」值班住院醫師陳姵辰說，自己是第一次在急診室接觸大失血的產婦，要當機立斷做決定，穩定媽媽和寶寶的情況，很感謝醫護團隊合力幫忙，非常高興成功救回寶貴生命。

花蓮慈濟醫院婦產部產科主任醫師魏佑吉說明，產婦和孩子狀況危急，幸好在醫護團隊的搶救下，現在媽媽和孩子身體狀況良好。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院婦產部產科主任醫師魏佑吉說明，產婦和孩子狀況危急，幸好在醫護團隊的搶救下，現在媽媽和孩子身體狀況良好。圖／花蓮慈濟醫院提供

花蓮 慈濟 醫師 嬰兒

相關新聞

產婦大失血、嬰兒全身發紫 30名醫護鬼門關前救回性命

花蓮一名產婦胎盤早期剝離，突然大失血、失去意識，緊急送往慈濟醫院剖腹產。看到小孩出生時全身都是青紫色，醫護心都涼了一半，...

疫後何時才能出國旅遊？ 41％業者預期2年內完全復甦

疫情重創觀光旅宿業，Airbnb今公布「疫情時代台灣旅宿業調查」，發現有九成五受訪民宿業者業績因為疫情衰退，超過三成民宿...

楓紅變葉植物秋末美麗登場 杉林溪斥千萬打造彩色森林

每到深秋時節，正是楓葉轉紅的時刻，杉林溪森林遊樂區做為全台最早迎來紅葉的景點，今年因入秋氣候影響，園區日夜溫差極大，目前...

一窩蜂爭設卻沒錢維護 噴水池「沒水可看」反淪景觀毒瘤

噴水池、水舞能給城市帶來特色風景，一旦「設後不理」，卻會成為景觀毒瘤，彰化就是代表城市。10多年前，彰化市有不少噴水池與水舞台，被主政者引為得意政績，卻因常常損壞、維修不易，最後多數停擺，甚至填為花圃，淪為街頭「裝置藝術」。

年輕型乳癌易增生轉移 醫籲「抗癌3招」提升生活品質

台灣乳癌年輕化，根據最新癌症登記報告顯示，不到50歲新確診乳癌人數突破5千人，其中「極年輕型」35歲以下者超過400人，...

台北藝博會開幕！ 9國124家藝廊參展 無國界組織首參展

ART TAIPEI 2021台北國際藝術博覽會今日於台北世貿中心一館開幕，副總統賴清德與文化部長李永得出席開幕典禮。本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。