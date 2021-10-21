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72歲阿嬤披婚紗 賈永婕小S陪走紅地毯

中央社 / 台東縣21日電

台東1名72歲阿嬤結婚時未披婚紗，今天在社福團體幫忙下穿上白紗，挽著丈夫的手，在藝人賈永婕和小S陪同下走紅地毯。她說「永遠愛丈夫，他長得太帥了」。

還能穿上潔白的婚紗，高姓阿嬤宛如作夢般。她說很開心、很感動、很緊張，一輩子也沒想過會穿白紗，感覺自己真的很漂亮。

住在台東縣海端鄉72歲阿美族的高春惠和75歲布農族的黃阿財，結婚50週年，兒女在外，這8年來高春惠獨自照顧罹患癌症、行動不便的丈夫。東台灣國際蘭馨交流協會長張雪芬和華山基金會得知阿嬤這輩子的遺憾就是結婚時沒穿婚紗，於是上午在延平鄉卡米莎度樹屋下安排這場婚禮。

阿嬤和阿公在休息室內，等待走紅地毯時，很緊張，十指緊扣，阿嬤說，前幾天聽說有這場婚禮時，原本答應大家要舌吻，那是「開玩笑的啦」現在不敢了。阿公說以親吻來取代好了，然後害羞的將臉龐靠近阿嬤，阿嬤大方叫阿公「嘴巴要靠過來親臉啊」，阿公才靦腆的親吻阿嬤臉頰。

阿嬤披上白紗，阿公挽著她的手，在藝人賈永婕、小S徐熙娣的陪同下步上紅地毯，接受大家的祝福。

阿嬤很感動捧花走過紅地毯，她說，當年結婚時鄉下地方根本沒有婚紗，只是穿比較漂亮的衣服，沒想到這輩子還能穿婚紗，感謝大家，「我愛他（丈夫），永遠愛他，因為他太帥了」。

東台灣國際蘭馨交流協會長張雪芬號召各界善士，共同為孤老募集2022春節服務經費，捐贈華山基金會台東縣愛心天使縣辦，期盼拋磚引玉，邀請更多人共同守護台東偏鄉三失（失能、失依、失智）長輩，支持華山基金會2022春節愛老人愛團圓「送愛到家因為有您服務計畫」。

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