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花蓮礦石稅草案二讀通過 採級距與累進稅額徵收

中央社 / 花蓮縣21日電

花蓮縣府重提自治條例礦石開採景觀特別稅，每年分2期按開採量採累進稅額徵收，每公噸徵收新台幣50元至70元不等，花蓮縣議會今天二讀通過，縣府表示，待三讀通過後，最快12月開徵。

花蓮縣政府民國98年起訂定礦石稅自治條例，依地方稅法通則規定，特別稅最長開徵年限4年，去年改為1年，屆滿後縣府須重新訂定自治條例。礦石稅每年開徵近10億元，是花蓮縣最大筆稅收。

因開徵年限屆滿，縣府今年重提「花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例」草案送審，不過因上會期縣議會以適法性重大爭議為由退回，相隔2個月，縣府修改條文內容後這次再提，今天進入二讀會。

花蓮縣政府重提草案，主要修改條文內容為課徵年限從1年改回4年，每年分2期開徵；課稅標準依級距與累進稅額的方式徵收，每期開採1萬公噸以下，每公噸課徵新台幣50元；每期開採1萬至10萬公噸，課徵50萬元，超過1萬公噸，每公噸課徵60元；每年開採超過10萬公噸以上，課徵590萬元，超過10萬公噸部分，每公噸課徵70元。

審議過程，議員意見兩極，引起激烈討論。國民黨議員黃馨認為，縣府應交代稅收用處；議員田韻馨表示，縣府以景觀維護為名課稅，應明確說明用於開採地景觀維護的規劃；民進黨議員張美慧認為，應專款專用。

主席、議長張峻裁示具名投票，出席27名議員，共20人舉手贊成縣府所提草案，主席敲槌宣布完成二讀。預計明天進入三讀程序，因三讀僅做文字修正，不影響實質內容，全案等同通過。

花蓮縣地方稅務局長呂玉枝會後接受媒體採訪表示，感謝議會支持，三讀通過後，將盡快報內政部、財政部及行政院主計處同意備查後，行政程序約1個多月，最快今年12月公告開徵。

呂玉枝指出，從屆滿提案修法到通過，約有4個月空窗期，縣府損失約3億多元稅收，新版本預估1年可徵收9億多元，相較舊版本少約3000多萬元。

花蓮 年改 行政院

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