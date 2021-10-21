快訊

砸毀警用電腦 松山之亂「唯一」被告 徐權判刑6月

連兩天本土+0！無死亡個案、境外2例 疫苗覆蓋率達六成五

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／花蓮議會表決通過礦石稅 級距累進每噸50至70元計徵

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議會今天以包裹式表決，二讀通過縣府所提級距、累進式開徵的礦石稅新版本。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會今天以包裹式表決，二讀通過縣府所提級距、累進式開徵的礦石稅新版本。記者王燕華／攝影

花蓮紛擾多時的礦石稅自治條例，縣府修正為依開採量每公噸開徵50到70元不同的新版本，送進本次臨時會，今天審查，多位議員輪番發言意見分歧，有支持有反對，議長張峻動用表決權，採包裹式具名表決，獲在場議員過半數支持，完成二讀，實質內容通過，待完成三讀程序，最快12月開徵。

縣府地方稅務局長呂玉枝感謝議員支持，三讀完成後將儘速送內政部、財政部和行政院主計處，同意核備後就可開徵。

礦石稅以往採定額開徵，每年稅收約9、10億元，是花蓮縣最大一筆自有財源。此次調整為級距及累進稅額計徵後，新的版本和往年相比，每年約少2、3000萬元。至於因草案遲遲未過，今年7到11月未開徵的部分確定無法補徵，等於今年礦石稅短收約3億2000萬元。

因前期礦石稅自治條例今年7月施行屆滿，縣府重提草案，8月議會臨時會送審，在程序委員會就被議長張峻裁示退回。主因是有礦石業者不滿縣府在民國105年公布的自治條例，稅率從原有每公噸計徵10元，一口氣漲到70元，超過地方稅法通則「稅額調高上限30%」規定，提出行政訴訟，縣府今年2月被判敗訴。

本次縣議會臨時會，縣府修正提出新版本，每年分2期開徵，每期開採1萬噸以下每公噸課徵50元，1萬到10萬公噸50萬元，加超過1萬公噸部分每公噸60元；超過10萬公噸者，課徵590萬元，加超過10萬公噸部分每公噸70元，課徵年限維持4年。

今天上午二讀會，縣議會財政小組召集人李正文、楊華美、張美慧、笛布斯.顗賚、莊枝財、李秋旺、黃馨、田韻馨、吳東昇等多位議員踴躍發言，但意見不一，有支持，有反對，有要求縮短開徵年限，也有要求應附帶決議，要求縣府核實支用並提供明細，還有議員批評因礦石稅審議問題，遭到抹黑，承受極大壓力。

議長張峻裁示表決，部分議員爭取逐條審議，但張峻決定包裹式具名投票，27席議員中有20人舉手支持縣府版本，二讀通過，預計明天就可以完成三讀程序。

花蓮 行政院 張美慧

延伸閱讀

花蓮欣欣水泥等6企業獲核績優營業人 國稅局頒獎表揚

花蓮瑞港公路升縣道等級修復 規畫拓寬雙線道

花蓮太平洋溫泉季 風雨過後遊客踴躍

花蓮瑞港公路搶通 今天開放單線通行

相關新聞

花蓮瑞港公路升級修復 擬闢雙車道

花蓮瑞港公路上周連日大豪雨，多處落石坍方，2.7公里處更有嚴重的路基塌陷。昨天下午立委傅崐萁、交通部次長祁文中、公路總局...

爭釋迦銷陸 台東果農自救會請願

台東盛產的鳳梨釋迦過去約95%銷往對岸，大陸暫停輸入後，台東鳳梨釋迦果農憂生計組自救會，200多人昨到縣議會請願，擔心1...

宜蘭唱歌小綠人 佳麟版「母湯曲」啟動

行人過馬路時出現小綠人號誌不稀奇，宜蘭火車站前及羅東夜市附近各有一座「會唱歌」小綠人，以閩南語「母湯曲」提醒長輩過馬路安...

花蓮欣欣水泥等6企業獲核績優營業人 國稅局頒獎表揚

財政部為了獎勵營業人誠實開立發票及使用電子發票，設立績優營業人獎項，花蓮地區今年共有欣欣水泥等六家企業獲獎，北區國稅局繼...

花蓮瑞港公路升縣道等級修復 規畫拓寬雙線道

花蓮瑞港公路上周連日大豪雨，多處落石坍方，2.7公里處更有嚴重的路基塌陷。今天下午立委傅崐萁、交通部次長祁文中、公路總局...

台東城鄉經營新思維 饒慶鈴：快行政、慢經濟

台東縣長饒慶鈴今天赴縣議會做施政報告，以「台東不只是台東」為主題談施政願景，她說，縣府推動「慢經濟生活模式」、「快思維行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。