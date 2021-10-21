影／花蓮議會表決通過礦石稅 級距累進每噸50至70元計徵

花蓮紛擾多時的礦石稅自治條例，縣府修正為依開採量每公噸開徵50到70元不同的新版本，送進本次臨時會，今天審查，多位議員輪番發言意見分歧，有支持有反對，議長張峻動用表決權，採包裹式具名表決，獲在場議員過半數支持，完成二讀，實質內容通過，待完成三讀程序，最快12月開徵。

縣府地方稅務局長呂玉枝感謝議員支持，三讀完成後將儘速送內政部、財政部和行政院主計處，同意核備後就可開徵。

礦石稅以往採定額開徵，每年稅收約9、10億元，是花蓮縣最大一筆自有財源。此次調整為級距及累進稅額計徵後，新的版本和往年相比，每年約少2、3000萬元。至於因草案遲遲未過，今年7到11月未開徵的部分確定無法補徵，等於今年礦石稅短收約3億2000萬元。

因前期礦石稅自治條例今年7月施行屆滿，縣府重提草案，8月議會臨時會送審，在程序委員會就被議長張峻裁示退回。主因是有礦石業者不滿縣府在民國105年公布的自治條例，稅率從原有每公噸計徵10元，一口氣漲到70元，超過地方稅法通則「稅額調高上限30%」規定，提出行政訴訟，縣府今年2月被判敗訴。

本次縣議會臨時會，縣府修正提出新版本，每年分2期開徵，每期開採1萬噸以下每公噸課徵50元，1萬到10萬公噸50萬元，加超過1萬公噸部分每公噸60元；超過10萬公噸者，課徵590萬元，加超過10萬公噸部分每公噸70元，課徵年限維持4年。

今天上午二讀會，縣議會財政小組召集人李正文、楊華美、張美慧、笛布斯.顗賚、莊枝財、李秋旺、黃馨、田韻馨、吳東昇等多位議員踴躍發言，但意見不一，有支持，有反對，有要求縮短開徵年限，也有要求應附帶決議，要求縣府核實支用並提供明細，還有議員批評因礦石稅審議問題，遭到抹黑，承受極大壓力。

議長張峻裁示表決，部分議員爭取逐條審議，但張峻決定包裹式具名投票，27席議員中有20人舉手支持縣府版本，二讀通過，預計明天就可以完成三讀程序。