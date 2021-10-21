台東池上外銷米大方捐贈助防疫 義消無私付出同受惠

台東縣關山慈濟醫院30日將舉辦助愛心義賣持續要為防疫盡心力，池上鄉在地種植生產專出外銷的「米之谷」有限公司，由董事長鍾為貴和池上青農魏瑞廷今天代表捐贈活動100包精品白米共襄盛舉。關山慈濟醫院院長潘永謙說，「這麼貴的米，不知如何定標價」。

鍾為貴說，優質商品的市場價值取決於生產的過程及付出的所有成本。種植的白米秉持對土地友善、對消費者負責，送到「梵蒂岡」教宗飯桌更是建立成功的「國民外交」典範，至於愛心義賣如何定價完全尊重關山慈濟醫院的決定。

潘永謙表示，一包白米在國外售價折合台幣要825元，真不知道要如何定標價，但還是很感謝鍾為貴和魏瑞廷支持相挺；關山慈濟醫院與慈濟志工30日規畫「愛在台東」義賣活動，現場攤位設有小吃甜點、農產品、手工藝品等及古箏表演音樂欣賞。

鍾為貴指出，很高興能有機會和魏瑞廷共同來回饋地方，而這次「米之谷」除了捐助慈濟愛心義賣園遊會外也分享給關山義消打火兄弟。關山義消分隊長周福安說，感謝鍾為貴和魏瑞廷對關山義消的支持肯定，相信品嚐這如同是白米界的LV絕對口感會是與眾不同。