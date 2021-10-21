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台東70歲阿嬤盼婚紗 藝人賈永婕及台東媳婦小S助圓夢

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
阿嬤穿著期待已久的白色婚紗，與身著白色西裝禮服的先生，來到山里部落樹屋下完成穿婚紗的心願。記者尤聰光／攝影
阿嬤穿著期待已久的白色婚紗，與身著白色西裝禮服的先生，來到山里部落樹屋下完成穿婚紗的心願。記者尤聰光／攝影

台東縣海端鄉1名70歲高姓婦人，與先生結縭50年未穿過婚紗，華山基金會與台灣國際蘭馨交流協會透過許慶祥醫師，邀請藝人賈永婕及小S協助婦人圓夢；今天在延平鄉山里部落樹屋舉辦婚禮。小S說，「我是台東媳婦，只要台東有公益活動一定響應」。

「好像在做夢一樣！」高婦興奮的說，她和先生從年輕結婚到現在辛苦一輩子，從未穿過婚紗，更別說去拍婚紗照，她一直想有生之年，一定要和先生拍婚紗照，作夢也想不到真的會有這一天的到來，很開心，也很感謝這麼多人的幫忙，她不會忘記的。

家住海端鄉的高婦，平日不僅照顧76歲罹癌、行動不便的先生，還要照顧失智的哥哥，3年前受華山基金會的照顧，得知婦人心裡有一個穿婚紗的心願，就與台灣國際蘭馨交流協會合作，透過長年幫助台東公益活動的許慶祥醫師，來促成這項活動計畫。

高婦今天穿著期待已久的白色婚紗，與身著白色西裝禮服的先生，來到山里部落樹屋下，由小S牽著婦人、賈永婕牽著阿公，重新步入精心設計的紅毯，場面相當溫馨感動。婦人的婚紗由賈永婕夫婦所開的公司CH WEDDING免費提供，縣長饒慶鈴也前來祝福。

小S說，「當初我公公（許慶祥醫師）說要不要來參加，我聽了很有意義，就答應來共襄盛舉。畢竟我是台東媳婦，只要台東有公益活動一定響應，所以找了賈永婕一起幫忙婦人圓夢。」賈永婕說，「能夠完成婦人的真愛，我也感到幸福」。

台東縣海端鄉1名70歲高姓阿嬤，與先生結縭50年未穿過婚紗，藝人賈永婕（右）牽著阿公及小S（左）牽著阿嬤今天助圓夢。記者尤聰光／攝影
台東縣海端鄉1名70歲高姓阿嬤，與先生結縭50年未穿過婚紗，藝人賈永婕（右）牽著阿公及小S（左）牽著阿嬤今天助圓夢。記者尤聰光／攝影

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