花蓮欣欣水泥等6企業獲核績優營業人 國稅局頒獎表揚

財政部為了獎勵營業人誠實開立發票及使用電子發票，設立績優營業人獎項，花蓮地區今年共有欣欣水泥等六家企業獲獎，北區國稅局繼日前公開頒獎後，今天再由花蓮分局長馬嘉駿到欣欣水泥頒獎恭賀。

北區國稅局轄內營業家數有54萬餘，今年獲財政部核定的績優營業人共136家。花蓮2萬多家營業人中，只有欣欣水泥、遠雄海洋公園、安聯企業、立順瀝青、展信營造及仁愛加油站得獎，得獎比率僅萬分之2.6，相當不容易。

獲獎者除了誠實開立統一發票或電子發票並依法繳納稅捐外，近2年更沒有違章欠稅記錄，同時也沒有違反環保、勞工，或是食品安全衛生相關法規，堪稱模範企業。

財政部北區國稅局月初在遠雄海洋公園舉辦公開表揚活動，花蓮分局長馬嘉駿今天再到欣欣水泥隔頒獎，並送上訂製的臺華窯與現代水墨畫藝術家劉國興聯名合作《臺灣藍鵲長尾陣》精美瓷瓶，嘉許欣欣水泥用心經營，厚實國家財政的貢獻。

欣欣水泥由董事長劉啟華受獎。他說，欣欣水泥成立成立40餘年，除將創新思維融入事業管理中，並給合傳產、科技、服務，進化水泥產業，對於獲核定績優營業人，感謝公司全體員工的打拼，以及財務主管及同仁們的努力與用心，讓公司享有這份殊榮。