花蓮瑞港公路升縣道等級修復 規畫拓寬雙線道

花蓮瑞港公路上周連日大豪雨，多處落石坍方，2.7公里處更有嚴重的路基塌陷。今天下午立委傅崐萁、交通部次長祁文中、公路總局長許鉦漳前往瑞港公路會勘，經討論後，公路總局同意撥款8.2億元分兩階段整修，將原是鄉道的瑞港公路，升級為縣道等級修復，未來將拓寬公路，讓交通更便利。

花64線瑞港公路為東西向鄉道，起點於瑞穗鄉瑞北村，穿過海岸山脈，終點到豐濱鄉港口村，為連結台9線與台11線的東西向重要道路。由瑞穗鄉公所管養。雖然過去公路曾發生大小落石災情，卻沒有像最近這麼嚴重，3分之2的路基塌陷。

經過傅崐萁、交通部相關單位會勘後，初步決議將瑞港公路的鄉道等級，以升格為縣道等級修復，道路復原後，規畫拓寬為雙車道；由於公路連接省道，未來研擬可由公路總局管養，保障居民行的安全。

交通部次長祁文中說，雖然瑞港公路現在是鄉道，不過會以縣道的標準來修建，修復完後才有機會確認升格為縣道，後續行政程序，除了由縣府提出計畫外，交通部也會來協助。