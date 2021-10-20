台東池上福原國小體育館損壞 劉櫂豪爭取經費助修繕

台東縣池上鄉福原國小體育館因多次颱風侵襲釀地板不堪使用，民進黨立委劉櫂豪向教育部爭取經費修繕，體育署核定補助新台幣190萬元，盼助基層學校培育更多優秀體育人才。

劉櫂豪台東服務處今天發布新聞稿表示，福原國小體育館民國86年竣工啟用至今已使用24年，期間經歷多次颱風及豪大雨侵襲，體育館地板多次泡水，產生裂縫與凹洞，已不堪使用。

劉櫂豪指出，為維護師生安全，並擁有良好教學與運動學習環境，福原國小擬訂修繕計畫向體育署申請經費補助，他積極協助爭取，體育署審議後核定補助福原國小體育館修繕工程經費190萬元。

劉櫂豪表示，期盼福原國小體育館修繕工程完工後，能夠提供師生安全且優良教學環境，促進學校運動風氣，培養更多運動人才。

他說，會持續積極爭取中央經費補助，協助改善台東基層學校運動設施與教育環境，幫助台東基層學校能夠培育更多優秀運動人才。