台東城鄉經營新思維 饒慶鈴：快行政、慢經濟

台東縣長饒慶鈴今天赴縣議會做施政報告，以「台東不只是台東」為主題談施政願景，她說，縣府推動「慢經濟生活模式」、「快思維行政效率」，透過一快一慢的施政策略，要徹底打通台東的任督二脈，將台東放在世界的舞台，從百萬人來1次，變成1萬人來100次的國際城市，會帶領團隊持續維持行政高效率，打造台東成為全世界認識台灣的第一站。

饒慶鈴說明一快一慢的城市經營思維，她定義台東的「快」，是行政效率加快的速度，「慢」則是放諸於生活態度的緩慢，發展以人為本、永續、純淨、有人情味、傳承部落文化的慢經濟，也是台東推動慢經濟的核心價值；慢，是在地獨有的氣質，也是台東專屬的生活態度，快，是有效率的將「開放」、 「整合」、「創新」的DNA深植政策，加快各項事務推進速度。

「打造高效率行政團隊快速解決民眾問題，是對同仁的一貫要求！」她說，近年突破法令限制解決多件陳年舊案，包括美麗灣、焚化爐、關山親水公園、山坡地解編等，讓都市土地活化起來求；以山坡地解編為例，過去台東濱海公路旁的土地幾乎被劃入山坡地，不僅民眾無法改建老舊房屋，也影響地方建設，縣府與中央協商，目前持續解編5萬多筆、共6000公頃的山坡， 嘉惠全縣13各鄉鎮土地免繳回饋金，並獲農委會「坡地金育獎」全國第1名。

她說，台東縣109年平均每人可支配所得109年33萬8343元，較前一年增加4萬823元，增幅13.72%，成長率全國第一、農漁會存款2年來快速成長，增加45億9100萬元、建照、商業設立登記、青年創業比例及商家營業額都較2年前高，同時不受疫情影響，台東縣去年旅遊人數達1033萬人，被Expedia評為最受台灣旅客喜愛十大國旅城市第一名，2020觀光旅館住房率也為全國第一，達62.08％，平均餘命進3年增幅1.01歲為全國第2。

相對於「快行政」，她說，台東的「慢經濟」必須靠時間累積底蘊，是快不得的，上天給了台東天然、純粹的自然環境，孕育豐富的原住民文化，縣府運用這些天賜優勢，發展部落廚房、部落工作假期等慢經濟，吸引愛深度旅遊的遊客不斷拜訪，慢慢體驗悠哉愜意的台東慢生活，同時持續推動熱氣球嘉年華，搭配最美星空音樂會、國際衝浪賽事、土地友善耕作、部落旅遊、台東慢食節，吸引更多民眾愛上台東，變成1萬人來100次的國際城市。