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鼓勵生育 台東加碼生育補助、推幼兒專責醫師

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
台東縣政府明年1月起提高生育補助，今年8月已啟動「幼兒專責醫師制度計畫」，提升縣內3歲以下幼兒健康照護。圖／饒慶鈴臉書
台東縣政府明年1月起提高生育補助，今年8月已啟動「幼兒專責醫師制度計畫」，提升縣內3歲以下幼兒健康照護。圖／饒慶鈴臉書

在少子化浪潮衝擊下，台東縣政府為鼓勵生育，升級守護嬰幼兒健康，打造優質友善生養環境，縣長饒慶鈴日前宣布明年1月起提高生育補助，第1胎從現行1萬元增至3萬元，第2胎起每胎1萬5千元增至3萬6千元；今年8月已啟動「幼兒專責醫師制度計畫」，提升縣內3歲以下幼兒健康照護，目前馬偕及東基2家醫院有提供全天兒科醫療照護，在緊急時刻能搶救嬰幼兒生命。

饒慶鈴表示，面臨少子化衝擊，台東縣府祭出多項育兒協助措施，除明年起調高全縣生育補助，目前在馬偕及東基2家醫院都有提供24小時兒科醫療照護，解決過去民眾於假日或夜間找不到兒科醫師之困境，期盼能強化未滿3歲嬰幼兒緊急傷病患就醫的量能，守護嬰幼兒健康。

縣衛生局說，依據衛生福利部統計資料顯示，全國新生兒平均死亡率全國為2.4人/千人，台東縣達3.4人/千人，超過全國平均值，為提升縣內3歲以下幼兒健康照護，今年8月執行「幼兒專責醫師制度計畫」，以幼兒為核心，提供新手家長免費申請加入，透過建立醫師與幼兒專屬照護制度，完成各時程兒童預防保健、疫苗接種、牙齒塗氟轉介、就醫轉診等，縣內9家診所及衛生所提供嬰幼兒預防保健，若有緊急救護需求，馬偕及東基2家醫院有全天兒科緊急醫療照護。

目前全縣合約醫療院所有台東馬偕醫院、台東基督教醫院、小太陽小兒科診所及成功鎮、延平鄉、東河鄉、金峰鄉、長濱鄉、海端鄉、鹿野鄉、達仁鄉、綠島鄉等9家衛生所共12家，民眾對幼兒專責醫師有任何問題，可以向台東縣衛生局醫政科洽詢，電話346748分機356，家長也可連結幼兒專責醫師網頁https://docforkids.mohw.gov.tw/ 查詢。

衛生所 台東 醫師 生育補助 饒慶鈴

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