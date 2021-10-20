台東富岡漁港快篩站明撤離 往綠島蘭嶼旅客省下2小時
往返台東綠島、蘭嶼的船班8月起陸續恢復航行，假日單日超過2千人，離島醫療能量不足，9月17日中秋節連假前在富岡漁港設快篩站，旅客登船前2小時就要到現場等候受檢；因疫情趨緩並配合中央政策調整，台東縣衛生局今天宣布富岡漁港快篩站明天（21日）停止服務，縣長饒慶鈴仍請民眾遵循各項防疫措施，保護自己也守護離島鄉親健康。
縣衛生局表示，今年5月全台疫情大爆發，就怕病毒擴散，台東縣提高防疫措施，比照國內5大機場規範，於台東航空站設置設置篩檢站，6月5日起提供旅客篩檢服務，9月17日起增設富岡漁港快篩站，加強把關進入離島旅客的健康，總計篩檢3560人，這段期間皆未發現陽性個案。
衛生局說，因應民航局宣布松山等5機場前往離島旅客，自10月20日起無須篩檢，旅客可依正常行程出發，由於疫情趨緩，縣府評估後，自10月21日起也遵循中央的防疫指引，停止進入蘭嶼綠島旅客快篩服務，呼籲鄉親及前往離島旅遊的民眾，防疫仍不能鬆懈，仍請民眾遵循相關規範， 戴口罩、勤洗手，遵循各項防疫措施。
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