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花蓮太平洋溫泉季 風雨過後遊客踴躍

中央社 / 花蓮縣20日電

花蓮縣政府推出「太平洋溫泉季」並在溫泉區設置雙光影主題展區，部分因圓規颱風受損部分今已修繕完成、恢復展出，總計10月初活動開始至今，吸引了逾2萬人次造訪。

「2021花蓮太平洋溫泉季」10月2日至31日在花蓮瑞穗溫泉區和安通溫泉區登場，花蓮縣政府觀光處今天表示，活動開始至今已逾2萬人次遊客造訪；圓規颱風豪雨過後的週末，有3000人次以上遊客湧入雙光影展區，溫泉區旅店住宿率也達8成，民眾踴躍。

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，花蓮太平洋溫泉季邁入第二年，今年打造全台場域最大且唯一的雙光影展區之外，特別與在地觀光旅宿、餐飲及伴手禮等逾40家業者合作，妝點商圈店家統一形象，推出紀念服飾及合作店家優惠。

活動期間至展區拍照或穿著日式服飾打卡即可抽獎，拍照上傳花蓮觀光粉絲團FB還可以抽住宿券及泡湯券。消費滿500元或於合法旅宿業住宿並上網登錄憑證，或至26家活動合作旅宿業住宿、泡湯並集滿兩枚消費戳章，更有機會抽機車、吸塵器、手機、住宿券等大獎。

張志翔說，縣府同步推出觀光振興方案，即日起入住花蓮合法旅宿，並前往太平洋溫泉季任一指定景點或活動，就有機會把高級轎車開回家，再抽百萬花蓮好Q購物金。

「瑞穗英雄湯」有黃金湯之稱，為全台唯一的碳酸鹽泉，也稱「生男之泉」、「英雄湯」；「安通美人湯」被譽為花蓮八景之一，為弱鹼性的硫酸鹽泉，浸泡後皮膚滑潤，稱為「美人湯」。

另外，活動期間每週五、六晚間，在「瑞穗瑞祥公園」對面草坪，及「安通露天野溪溫泉」雙光影展區，安排街頭藝人現場演唱，讓民眾泡溫泉之外，還能感受燈光美景好音樂，滋潤身心靈。

溫泉季 花蓮 圓規颱風

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