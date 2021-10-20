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影／全國唯一唱歌小綠人在宜蘭 歌手蔡佳麟獻聲母湯曲

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
全國唯一會唱歌的小綠人在宜蘭，縣政府今天啟動「佳麟版母湯曲」，民眾過馬路時可以聽到本土一歌蔡佳麟唱的母湯、母湯..，提醒長輩注意安全，創新又有趣。記者戴永華／攝影
全國唯一會唱歌的小綠人在宜蘭，縣政府今天啟動「佳麟版母湯曲」，民眾過馬路時可以聽到本土一歌蔡佳麟唱的母湯、母湯..，提醒長輩注意安全，創新又有趣。記者戴永華／攝影

行人過馬路時出現小綠人號誌不稀奇，宜蘭火車站前及羅東夜市附近各有一座「會唱歌」小綠人，以閩南語「母湯曲」提醒長輩過馬路安全；現在母湯曲改成知名歌手蔡佳麟的歌聲，他今天到現場啟動「佳麟版母湯曲」，感到新鮮且創意無限，讓過馬路變有趣。

宜蘭縣去年9月配合「路口安全大執法」，自創閩南語母湯宣導曲，全長30秒，歌詞：「過馬路沒走黑白線，你母湯、母湯；騎機車沒打方向燈，你母湯、母湯；兩段式左彎卡安全，看到紅燈麥勾行，讓子孫擔心，這就母湯、母湯；帶孫出門走走、左腳右腳，站在路口丟埃、左看右看；騎車愛相讓ㄟ記慢慢阿騎，安全返去團圓吃飯，真正有香、有香」。

這座全國首創的唱歌小綠人位於宜蘭火車站前，遊客下了宜蘭火車站通往丟丟噹森林廣場的路口，不只幾米飛天火車可看，還多了會唱「母湯曲」的小綠人。

過馬路除了能聽到歌曲，在視覺面板方面採3燈面設計，最下方燈面是牽著高齡者攜伴過馬路的動態圖像，取代傳統小綠人，中間燈面是倒數秒數，最上面是過馬路不低頭的安全標語，不論在視覺或聽覺上都能提醒長輩過馬路小心。

「唱歌小綠人」在宜蘭火車站前及羅東夜市各有一座，縣政府為了使小綠人再升級，特別邀請出生宜蘭的本土一歌獻聲，由蔡佳麟錄唱「母湯曲」，當民眾過馬路時就會響起佳麟版的母湯歌聲。

今天啟動新版「母湯曲」時，縣長林姿妙也化身宣導大使，教導長輩過馬路時應該注意的安全，如果來不及通過，就等下一個綠燈，千萬「母湯」搶快。

出生宜蘭的閩南語本土一哥蔡佳麟化身小綠人，錄製佳麟版母湯曲，今天現身陪大家過馬路，還一邊唱著「母湯曲」。記者戴永華／攝影
出生宜蘭的閩南語本土一哥蔡佳麟化身小綠人，錄製佳麟版母湯曲，今天現身陪大家過馬路，還一邊唱著「母湯曲」。記者戴永華／攝影
今天啟動新版「母湯曲」，縣長林姿妙化身宣導大使，教導長輩如果秒數不足來不及過馬路，就等下一個綠燈，千萬「母湯」搶快。記者戴永華／攝影
今天啟動新版「母湯曲」，縣長林姿妙化身宣導大使，教導長輩如果秒數不足來不及過馬路，就等下一個綠燈，千萬「母湯」搶快。記者戴永華／攝影
出生宜蘭的閩南語本土一哥蔡佳麟化身小綠人，錄製佳麟版母湯曲，今天現身陪大家過馬路，還一邊唱著「母湯曲」。記者戴永華／攝影
出生宜蘭的閩南語本土一哥蔡佳麟化身小綠人，錄製佳麟版母湯曲，今天現身陪大家過馬路，還一邊唱著「母湯曲」。記者戴永華／攝影

宜蘭 火車站 羅東

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