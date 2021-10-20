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花蓮瑞港公路搶通 今天開放單線通行

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
因豪雨不斷，花蓮瑞港公路2.7公里處路基流失，圖為上周崩塌情形。圖／瑞穗鄉公所提供
因豪雨不斷，花蓮瑞港公路2.7公里處路基流失，圖為上周崩塌情形。圖／瑞穗鄉公所提供

花蓮瑞港公路上周因連日大豪雨，多處落石坍方，讓山上的奇美村沒有聯外道路成了「孤島」，其中公路2.7公里處，超過一半的路基塌陷。縣府經過一個禮拜的搶修，終於在今天開放單線通車，村民很高興能下山到瑞穗市區看診、採買，預計在50天內完成道路修復，盡快恢復正常交通。

花64線瑞港公路為東西向鄉道，起點於瑞穗鄉瑞北村，穿越海岸山脈，終點到豐濱鄉港口村，是連結花東縱谷台9線與東海岸台11線的東西向重要道路，由於道路緊鄰山坡，常在豪大雨過後，導致土石鬆動、邊坡坍方。

經過圓規颱風外圍環流的強降雨後，14日瑞穗鄉公所請豐濱鄉公所協助，從瑞港公路的大港口端進入，清理碎石開道，讓奇美村民先有東向聯外道路。縣府建設處也緊急調派廠商入山，經過一周的搶修，崩塌的2.7公里處今天開放通行。

由於該路段為大規模路基流失的臨時通路，目前僅供奇美村民及施工車輛緊急通行使用，夜間及下雨時段擔心邊坡不穩，仍禁止通行。縣府後續將接續辦理路基填築及路面鋪設工程，預計在50天內修復完成，提供用路人正常通行。

奇美村長蔣國雄說，奇美村民有206人，幾乎都是長輩，生活圈大多在瑞穗市區，老人家固定一周下山領藥，在之前道路尚未通行時，只能請年輕人徒步下山拿藥、採購生活物資等，道路單線通車後，長者可順利下山看診，學生也能正常到校上課，感謝各界的協助。

另外，立委傅崐萁邀集交通部次長祁文中到花蓮南區會勘，預計下午到瑞港公路，以協助地方災後復建工程及爭取道路交通改善經費。

經過一周的搶修，花蓮瑞港公路終於搶通，今天開放單線通行。圖／花蓮縣政府提供
經過一周的搶修，花蓮瑞港公路終於搶通，今天開放單線通行。圖／花蓮縣政府提供
花蓮瑞港公路2.7公里處崩塌嚴重，經過縣府搶修，今天開放單線通行。圖／花蓮縣政府提供
花蓮瑞港公路2.7公里處崩塌嚴重，經過縣府搶修，今天開放單線通行。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 圓規颱風

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