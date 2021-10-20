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風調雨順農作豐收 台東農漁會存款2年增近46億

中央社 / 台東縣20日電

台東農漁會存款這2年快速成長增加新台幣45.9億元，台東縣農業處長許家豪今天表示，因為這2年風調雨順，農作物豐收，尤其是稻米和釋迦，多半農會的存款超過30億元。

台東縣議會第19屆第6次定期大會今天進行台東縣長饒慶鈴施政總報告。饒慶鈴表示，台東農漁會存款2年來快速成長，107年僅增加8.7億元，108年大幅增加到24.38億元，109年增加21.53億元，108年和109年共增加45.91億元，顯示農民的存款大幅增加。

台東縣政府農業處長許家豪會後接受記者訪問時表示，近幾年台東風調雨順，農產品沒有受大型的天然災害破壞，都是大豐收，農民收入提升，存款增加；另一方面旅遊人次去年破千萬人次，也帶動購買農產品。

許家豪進一步說明，例如池上米這2年無災損，池上農會的存款持續增加達32億元；還有稻米豐收和釋迦未受災損，農民收入增加，台東地區農會目前存款累積131億元。

成功鎮農會信用部今年初一舉突破30億元存款，也是因為臍橙、香丁（晚崙西亞橙）未受颱風侵襲，加上研發許多農產品加工吸引旅客購買，因此大幅增加收入。

許家豪表示，累計去年底，台東8個有信用部的農會，總存款336.13億元，過半的存款超過30億元。

台東 農會 農民

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