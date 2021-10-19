礁溪新亮點！明德訓練班營區變公園 絢麗光雕秀搶先看
宜蘭礁溪鄉溫泉小鎮更美了。昔日「明德訓練班」營區長久廢棄不用，由縣府代管並且請田中央建築事務所負責規劃設計，改造成「跑馬古道公園」，白天可以散步，入夜後則有光雕藝術秀，縣政府今晚試點燈，把夜空點綴得美麗極了，讓人驚豔。
有些旅人來到礁溪鄉，覺得晚上沒地方去，不過10月23日(周六)將開放的跑馬古道公園，不管白天及夜晚都有亮點。
縣政府工商旅遊處今晚試點燈，並且預告周六開幕當天，將邀請告五人樂團、同根生樂團以及優人神鼓帶來一系列藝文展演，並將首次完整演出燈光藝術作品「山光脈動夜間劇場」，讓大家沉浸在聲光藝術交會中，感受礁溪新人文風情。
「營區變公園」改造成功，將成為礁溪市區拍照打卡的新亮點。明德訓練班原本是陸軍管訓單位，昔日收容軍中頑劣不守規矩的士兵，隔著德陽路分成南、北兩個營區，面積5.4公頃，是礁溪市區僅留面積最大的綠地。
幾年前營區遷移，此地交由縣政府代管，由於營區後山即為跑馬古道，縣府委由田中央建築事務所進行規劃設計、陳怡潔藝術工作室整修，改建為「跑馬古道公園」。
營區徹底改頭換面，變得通透明亮，翻轉原本戒備森嚴氛圍，更能貼近民眾生活，而且提供戶外表演場地、藝術家進駐空間，因應氣候遽變，特別設計滯洪池調節排水。
縣政府今晚試點燈，各式藝術光雕、動物造型投影變化萬千，浪漫絢麗而且大器。周六開放後，每晚6點開始都有光雕秀，周五到周日是主秀每場10分鐘、平常日光雕秀每場7分鐘，有3種版本循環播放，值得欣賞。
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