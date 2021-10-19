藍營公布花縣黨部主委 中央組營部主任黃原亮二度代理

國民黨主席朱立倫上任後重新布局各縣市黨部主委人事，花蓮縣黨部主委張峻上周見朱後請辭，國民黨今天下午發布由中央組發會組營部主委黃原亮兼代，這是黃原亮二度代理花蓮縣黨部主委。

黃原亮於2019年5月，因前主委鄒永宏擅自延後初選，遭黨中央拔官，他臨危受命代理救火，當時縣黨部鬧得正僵，他上任當天，還傳出有車輛惡意擋門口一事，他以平息紛爭為首要，到花蓮一下車就到縣議會拜訪正副議長張峻、潘月霞和多位黨籍議員，也與前往議會接受總質詢的縣長徐榛蔚致意。

當時黃原亮代理3個月，中央於2019年8月指派議長張峻接任縣黨部主委一職；張峻任期2年多，上周傳出北上面見朱立倫後「被請辭」，也引起支持者不平，黨部人員情緒低落。

張峻突然請辭，地方盛傳將由前主委代理；黨中央文傳會今天下午發布新聞稿，宣布新的人事，確定由黃原亮兼代。

黃原亮歷任金門縣黨部主任委員、組發會選動部主任、基隆市黨部主任委員、組營部副主任、組營部主任。

他今天受訪表示，還沒接到人令，但應該很快，上任後兩大重點工作，就是配合黨中央推動的「同舟計畫」，號召黨員回娘家，另外就是辦好1218公投，但當前最重要的工作還是要團結黨員。