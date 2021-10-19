花蓮農改場深入部落開課 發展山胡椒附加價值

花蓮萬榮鄉紅葉部落山胡椒有技術不穩定、產品缺少開發等問題，農委會花蓮區農改場邀請研究員，深入部落開課，介紹山胡椒特性、栽培環境、育苗、田間管理及採收，並帶山胡椒幼苗免費提供大家試種，希望能促進產業精緻化，發展地方農特產品。

山胡椒俗稱「馬告」，是原住民常用的傳統食材，具有獨特的香氣，常被用來做調味料。花蓮農改場日前在紅葉村活動中心，辦理紅葉部落山胡椒栽培管理班，現場民眾踴躍參與。

早期山上鹽巴不易取得，原住民利用山胡椒代替食鹽，添於食物中提味去腥，因山胡椒一年僅採收一次，原住民多將果實乾燥或醃漬保存。除作為香料烹調外，山胡椒的葉片、花、果實及樹皮，也可提煉精油，具有驅蚊防蟲、除臭防霉、抗菌等效果。

在活動中，有機農場負責人周志國分享已開發多項的山胡椒相關產品及心路歷程，讓大家看見山胡椒附加價值潛力，現場示範做出山胡椒手工皂、山胡椒防蚊液等產品；紅葉部落太魯閣族農友古金榮，種植的山胡椒採粗放栽培，也有開發精油產品，彼此交流種植心得。