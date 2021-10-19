變身「便所藝廊」 台灣中油壯圍加油站公廁添童趣

台灣中油推動公廁文化18年，宜蘭縣壯圍加油站2014年榮獲宜蘭縣政府「宜蘭縣公廁評比」的特優公廁，曾被政府認證為綠建築。台灣中油發揮創意，在壯圍加油站掛上鄉內學童的藝術創作，變身成便所藝廊；這間「幸福便所」今天揭牌，現場亦安排美福歌仔班發表創作歌曲「幸福便所歌仔」。

中油油銷事業部東區營業處副處長吳偉彥表示，今年公廁文化重點在於「消、栽、起、扶」，著重防疫、綠化，以及友善層面；「消」為消毒防疫、「栽」是綠美化公廁，而「起」、「扶」代表起身用扶手，營造友善的如廁環境。

綠建築的壯圍加油站，通風、採光佳，近期擺放綠意盎然的植栽，掛上鄉內國小學童的藝術創作，成為「便所藝廊」。該站亦融合社區文化，提供會議室予鄉親使用，且舉辦各種藝文、社區活動，是鄉民公認的「幸福加油站」，鄉長沈清山更為此公廁命名為「幸福便所」。

壯圍鄉長沈清山說，壯圍加油站公廁的重新美化是一件好事情，因為公廁優質化是先進國家的重要指標，鄉鎮公所做的社會福利、環境維護，亦是國家進步與否的指標。