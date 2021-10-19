台東池上青農魏瑞廷 獲第59屆十大傑出青年
國際青年商會中華民國總會今天上午在立法院公布「第59屆十大傑出青年」當選名單，其中，台東縣池上青農魏瑞廷獲「農漁環保類組」獎項，這是台東縣睽違34年後，再度有人獲得十大傑出青年的肯定。
「能獲獎也很意外！」魏瑞廷接受電訪時說，他沒想過會獲得十大傑出青年，自己只是做好每一件事，相信比他優秀的傑出青年比比皆是，他認為傑出兩個字，就是在平凡的日子裡，努力做好角色，讓社會與環境更好。
現年39歲的魏瑞廷，20年前決定返鄉協助家中務農後，透過與新創奧丁丁集團合作，將創新思維區塊鏈科技導入農業，不僅為傳統農業找到新契機，同時也讓包括讓國際媒體「英國金融時報」等關注台灣農業的發展。
而他友善環境栽種的稻米，成功外銷到國際市場，也獻給梵蒂岡教宗，成功的「國民外交」更令各界津津樂道。魏瑞廷的父親知道後相當替兒子開心，直說「做農的也能得獎很不簡單，去年魏瑞廷亦曾拿下亞洲新銳先鋒」。
魏瑞廷除了是青農身分外，他還是一位山林守護者，多次與檢、警合作衝鋒陷陣，破獲台東地區多起森林法案件，107年曾獲行政院農業委員會林業及自然保育有功人士頒獎表揚，鼓勵保衛森林及國土環境的辛勞。
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