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三坑車站雨陽走廊鏽蝕 兩個想選基隆市長的人都說話了

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市三坑火車站通往廟口的雨陽走廊圍籬鏽蝕斷裂、頂棚破損，在地里長建請台鐵修繕。圖／立委蔡適應服務處提供
基隆市三坑火車站通往廟口的雨陽走廊圍籬鏽蝕斷裂、頂棚破損，在地里長建請台鐵修繕。圖／立委蔡適應服務處提供

基隆市三坑火車站通往廟口的雨陽走廊圍籬鏽蝕斷裂、頂棚破損，在地里長日前建請台鐵修繕。表態參選基隆市長的前立委謝國樑16日在臉書貼文，已請好友交通委員會立委洪孟楷協助，畢竟公共安全沒有拖延空間。2天後，立委蔡適應邀台鐵會勘，要求風雨走廊全面更換，三坑車站本體破損也要維修。

三坑火車站位在基隆、八堵站間，是台鐵捷運化在北部新設的第一個車站。為發展交通及觀光交益，台鐵2005年在車站往基隆廟口夜市方向興建長310公尺的雨陽走廊，出了走廊，再走約500公尺就到夜市區。

經過10多年風雨摧殘，雨陽走廊兩側欄杆、鐵絲和屋頂都已鏽蝕。仁愛區文安里長李隆進說，行動不便或年長者有時會扶走廊的立柱或欄杆，現況很容易刺傷人。

謝國樑得知狀況在臉書表示，雨陽走廊步道是10多年前他擔任立委時向交通部爭取的建設，有效紓解前往廟口人潮，達成分流效果。如今衍生公共安全危機，得知後感觸良多，第一時間致電洪孟楷，盼能協助會勘解決。

蔡適應說，今天邀立委邱臣遠、台灣鐵路管理局、基隆市議員鄭文婷和童子瑋會勘雨陽走廊，他要求台鐵全面更換風雨走廊，三坑車站本體也要維修。此外他與邱臣遠都擔心三坑車站旁邊坡安全，因為去年曾有落石，希望台鐵提出改善方案。

台鐵表示，會加速規劃改善三坑車站雨陽走廊，兩名立委和議員、里長的建議都會詳實記錄，編列預算改善三坑車站設施。

基隆市三坑火車站通往廟口的雨陽走廊圍籬鏽蝕斷裂、頂棚破損，立委蔡適應（前右二）、邱臣遠（前右一）今邀台鐵會堪。圖／立委蔡適應服務處提供
基隆市三坑火車站通往廟口的雨陽走廊圍籬鏽蝕斷裂、頂棚破損，立委蔡適應（前右二）、邱臣遠（前右一）今邀台鐵會堪。圖／立委蔡適應服務處提供
基隆市三坑火車站通往廟口的雨陽走廊圍籬鏽蝕斷裂、頂棚破損，立委蔡適應（左二）、邱臣遠（左一）今邀台鐵會堪。圖／立委蔡適應服務處提供
基隆市三坑火車站通往廟口的雨陽走廊圍籬鏽蝕斷裂、頂棚破損，立委蔡適應（左二）、邱臣遠（左一）今邀台鐵會堪。圖／立委蔡適應服務處提供
基隆市三坑火車站通往廟口的雨陽走廊圍籬鏽蝕斷裂、頂棚破損，在地里長建請台鐵修繕。圖／立委蔡適應服務處提供
基隆市三坑火車站通往廟口的雨陽走廊圍籬鏽蝕斷裂、頂棚破損，在地里長建請台鐵修繕。圖／立委蔡適應服務處提供
基隆市三坑火車站通往廟口的雨陽走廊圍籬鏽蝕斷裂、頂棚破損，在地里長建請台鐵修繕。圖／立委蔡適應服務處提供
基隆市三坑火車站通往廟口的雨陽走廊圍籬鏽蝕斷裂、頂棚破損，在地里長建請台鐵修繕。圖／立委蔡適應服務處提供

台鐵 基隆 蔡適應

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