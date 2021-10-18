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參訪北市新創基地 林右昌在基隆打造更好的創業環境

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌（右一）今天帶領市府團隊到台北市參訪社會創新實驗中心，希望能因此提供基隆更好的青年創業環境及資源。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（右一）今天帶領市府團隊到台北市參訪社會創新實驗中心，希望能因此提供基隆更好的青年創業環境及資源。圖／基市府提供

基隆市長林右昌今天帶領市府團隊到台北市，原空軍總部「文電中心」成立的社會創新實驗中心，一來供明年舉辦的基隆城市博覽會觀摩，更希望能因此提供基隆更好的青年創業環境及資源。

台北市仁愛路3段空軍總司令部舊址，日據時期先後設台灣總督府工業研究所、工業試驗所大安所，光復後在1949年成為國防部空軍總司令部。經濟部中小企業處2017年起將基地打造為社會創新實驗中心，蛻變成社會創新交流與傳遞聚落，推動新創企業團隊進駐，同時提供展演空間、活動場域，提升民眾對社會創新的認知。

林右昌說，社會創新實驗中心已經有很好的發展跟規模，希望城市博覽會中能汲取他們的經驗。基隆市也有很多青創及地方創生基地，讓這些經驗能夠進駐基隆，帶動基隆地區的經濟發展，提供基隆在地青創更好的環境。

基市府產發處表示，正濱漁港旁的「紅磚屋」，原為農委會水產試驗所員工宿舍，市府正著手辦理建物規劃設計，打造成青年創業基地，期許活化場域，成為「人與人、人與地方、人與產業」互動交流基地，吸引更多在地青年共同帶動地方產業創生。

市府表示，未來除了會持續辦理青創交流相關活動，鼓勵首都圈內創業青年跨區合作，增強青創連結性，同時也會持續搭配提供創業課程講座、業師輔導及其他創業資源連結等創業輔導服務，藉由多方的協助成為創業青年強而有力的後盾

基隆市長林右昌（右三）今天帶領市府團隊到台北市參訪社會創新實驗中心，希望能因此提供基隆更好的青年創業環境及資源。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（右三）今天帶領市府團隊到台北市參訪社會創新實驗中心，希望能因此提供基隆更好的青年創業環境及資源。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（右）今天帶領市府團隊到台北市參訪社會創新實驗中心，希望能因此提供基隆更好的青年創業環境及資源。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（右）今天帶領市府團隊到台北市參訪社會創新實驗中心，希望能因此提供基隆更好的青年創業環境及資源。圖／基市府提供

基隆 創業 青年

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