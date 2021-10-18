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花蓮城市空間藝術節下月舉辦 邀民眾問答交流互動
花蓮縣政府將於下月舉辦「花蓮城市空間藝術節」，邀請曾策畫台灣文博會，也是在地人的藝術家林昆穎擔任藝術總監。展演包括裝置作品、行動劇場及角色扮演等，利用各種問答的方式，讓藝術不再只是遙遠的舞台上，與民眾交流互動，探究花蓮的城市樣態與生活形式。
「花蓮城市空間藝術節」訂於11月19至21日登場，以「溫（台語的我們之意）花蓮」為主軸，活動地點包括日出香榭大道、花蓮文化創意產業園區、太平洋公園南濱段、壽豐鄉豐田村，以16組藝術家的「8道城市提問」為中軸，兩端銜接文創園區的歷史古蹟，以及太平洋公園的自然環境，延伸周邊的店家，形成大型藝術場域。
林昆穎表示，花蓮城市對日出香榭大道有許多期待與討論，這次空間藝術節不特別談山海，而是討論人們彼此的變化，特別提出8大問題，幻化為8組跨領域的作品，串連海邊的日舞台，文創的夜舞台，有視覺、行為、表演、劇場等互動式演出，讓觀眾輕鬆參與作品，喚醒大家對於地方的發展想像。
不過，日出香榭大道的斜坡坡度太傾斜，人車不好走，引發爭議。林昆穎說，雖然大道的斜坡是近期討論的重點，「問與答是空間藝術節最重要的動能」，在藝術節的8大問題其中一個提問是「大道你要帶我去哪裡？」邀請藝術家做螢光地板的延伸性作品，經由累積的探討，在問答之間或許就能了解彼此，進而達成共識，讓城市正向發展。
縣長徐榛蔚表示，這次策展中透過歷史的轉述、轉譯，帶來新的提問和思考、陽光與能量，在共創、共生、共好的嶄新面貌中一起學習，讓花蓮成為有溫度的城市。
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