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東部新亮點遊程 關山米國學校製米、搓愛玉、品嘗美食
疫情趨緩，農委會台東農改場邀請民眾到「關山米國學校」，來場農遊新體驗。體驗遊程包含香米製米、手做愛玉、做豆腐乳、蜂王乳等十多種項目。米國學校位於風景秀麗的花東縱谷線南段，遊程不只好吃好玩，宜人風景也舒緩心情。
台東縣關山鎮農會2005年成立「關山米國學校」，是早期的穀倉及碾米廠轉型而成。以產地到餐桌為宗旨，設計一系列的食農教育體驗遊程。讓遊客了解食物的來源、田間種植及採收的過程。豐富的遊程內容和現場美食，成為東部旅遊熱門新標的。
關山米國學校位在台9線315.6公里處，由南往北經過關山市區後約2分鐘的車程即可抵達。米國學校推手是農會職員，人稱「校長」的彭衍芳。彭衍芳認為，既然叫學校，就以學校的模式來規畫經營，因此，米國學校體驗活動有分主修、選修的課程，主修是製米課程，選修則以在地小農設計的活動為主，透過寓教於樂的方式，推廣台灣的米食文化。
在「香米製米體驗」中，導覽人員詳細解說從稻穀到飯桌上的白米，須經過十個碾米的步驟，現場擺放每次處理之後所得樣本，參訪的民眾不只是聽導覽解說，還看得到、摸得到。今年更設立「多元文化廚藝教室」，除了可以品嘗美食佳餚外，還可以參加料理教學課程。
台東農改場表示，除了各種體驗之外，米國學校還設有水稻文物館、米雕教室、在地農產品銷售中心、多元化廚藝教室以及田媽媽餐廳等。讓民眾感受豐富的農遊行程。
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