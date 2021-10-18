謝國樑參選基隆市長 要打造「內科2.0」

國民黨前立委謝國樑上周宣布參選基隆市長，今天上午他接受廣播專訪表示，要將基隆打造成「內科2.0」，減少企業和交通成本，並增加基隆人就業機會。面對可能的對手、民進黨立委蔡適應，謝則說，基隆只有一席立委，蔡參選基隆就沒立委了，又要馬上面臨補選。

謝國樑表示，由於自己孩子曾受聽損之苦，希望能把基隆打造成最有愛的城市，提供身心障礙族群和家庭良好的服務。他說，有些店家雖然友善，但不是很了解這些弱勢朋友，他們對一些特殊的孩子也會比較容易有異樣的眼光，就像問戴助聽器的孩子：「你頭上戴的是什麼東西？」

謝國樑期盼8到10年，替基隆創造300億元收入。謝說，他是個企業家也創過業，並曾獲得安永企業家獎。他認為，基隆市就是要創造更多收入來打造良好的環境，打造屬於自己的科學園區，地點就在五堵交流道下倉儲區，做「內科2.0」，相較台北減少企業成本和塞車，並增加基隆就業機會。

針對民進黨立委蔡適應有意角逐基隆市長。謝國樑表示，基隆只有一席立委，蔡參選市長基隆就沒有立委了，當初他們也是用這樣的理由來批評高雄市前市長韓國瑜。對於民眾黨立委邱臣遠也要選基隆，他認為在基隆還是要尋求跟民眾黨的合作，因為理念比較接近。

「年輕人根本不認識我」，謝國樑說，這是自己要加強努力的地方，近日他認識一些九年級的朋友，發現自己選立委時這些人才2歲，希望在未來一年，多多提出對下一代有建樹的理念。

主持人黃暐瀚詢問謝國樑，想要出來參選市長跟女兒有關？謝國樑說，自己過去很好命，但知道女兒罹患重度聽損時，簡直從雲端掉下，有點快走不下去。後來遇到另外一個父親跟自己有同樣的遭遇，讓他深刻的在身心障礙的家庭和心境走了一遭，因此決定出來幫助更多人、建設基隆。