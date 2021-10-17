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音浪頭城音樂祭遭質疑成效不彰？ 鎮公所：受豪雨影響

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
昨晚大雨不斷，宜蘭「音浪頭城音樂祭」被質疑入場人數不多，活動成效欠佳，鎮公所解釋是受到豪大雨影響。圖／鎮公所提供
昨晚大雨不斷，宜蘭「音浪頭城音樂祭」被質疑入場人數不多，活動成效欠佳，鎮公所解釋是受到豪大雨影響。圖／鎮公所提供

宜蘭縣頭城鎮公所昨晚舉辦年度旗艦型「音浪頭城」活動，現場擺了4000個座位，卻只坐1000人左右，遭質疑活動成效不彰。鎮公所表示，沒有料到傍晚一場狂風大雨，打亂活動節奏，不過帶動周邊的消費及觀光效益還是有的。

頭城鎮公所每年暑假舉辦「音浪頭城」音樂祭活動，總能吸引數千人參加，今年疫情影響，不但活動延期舉辦，地點也從原來的沙灘改到北堤停車場，而且受限防疫規定，現場最多只能4000人，活動之前的入場券被索取一空，但到了晚上卻只進場大約1000人，穿雨衣或撐傘觀賞表演，遭質疑花了800萬元卻未達到預期效果。

鎮公所表示，昨天白天陽光普照，到了傍晚才開始刮風下雨，而且愈下愈大，因狂風驟雨才使有些已經索票的人臨時打退堂鼓，這場活動受到天候及疫情影響，始料未及，不過由於透過地方有線電視台及全國電視頻道實況轉播，活動中介紹頭城的人文、美食及美景，還是有達到觀光宣傳效益。

鎮公所強調，評估活動的效益無法光看進場人數多寡，昨晚那場大雨，大大影響進場人氣，不過網路直播點閱還是有10萬人次，不能說沒有效果，而且藉由音樂祭去帶動頭城鎮周邊的商家及食宿消費買氣，這也是舉辦活動最主要目的之一。

昨晚大雨不斷，民眾穿雨衣及撐傘冒雨欣賞「音浪頭城音樂祭」活動表演。圖／鎮公所提供
昨晚大雨不斷，民眾穿雨衣及撐傘冒雨欣賞「音浪頭城音樂祭」活動表演。圖／鎮公所提供
民眾白天進場時還沒下雨，而且出太陽，傍晚大雨影響「音浪頭城音樂祭」的人氣。圖／鎮公所提供
民眾白天進場時還沒下雨，而且出太陽，傍晚大雨影響「音浪頭城音樂祭」的人氣。圖／鎮公所提供

停車場 宜蘭 疫情

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