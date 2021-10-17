花蓮縣府獲邀分享智慧運輸成果 登上國際舞台
花蓮縣政府打造400座智慧公車站牌及候車亭，不但有一鄉鎮一地景的特色，利用電子螢幕呈現車班現況、乘車票價、路線圖資訊等，還有多國語言字幕，以人本為交通的發展主軸。花蓮縣府獲邀在智慧運輸世界大會上，發表綠色智能運輸經驗，登上國際舞台。
第28屆智慧運輸世界大會（ITS World Congress 2021）今年在德國舉行，縣府獲邀發表智慧運輸的推動成果，分享5座鯉魚潭特色智慧候車亭、13鄉鎮地景智慧站牌。
縣府表示，建設處自2020到2022年分3年，進行偏鄉地區公共運輸服務升級計畫，去年完成13座地景智慧站牌，在狹長的地理環境下，除了電力採用太陽能供電，電子紙面板可即時輪播公車路線圖、公車到站時間、活動公告、政令宣傳等多樣資訊，並有中、英、日、韓、阿美族語字幕及語音。
縣府跨部會與觀光局花東縱谷國家風景區管理處合作，提升友善公共運輸，依照所在位置的環境特色，分別以貓頭鷹、紅面鴨、鯉魚、原住民文化及西瓜等圖騰，讓候車亭不只遮風避雨，更兼具在地美學，融合大自然的交通建置，成為城市意象。
縣長徐榛蔚指出，花蓮是全台最狹長的縣市，交通建設是東部經濟發展及生活移動的主要命脈，這次獲邀在智慧運輸世界大會發表，讓世界看見花蓮交通不只智慧便利，還兼具城鄉美學。縣府將分年建置共400座功能性智慧站牌，結合周邊人文地景，達到花蓮交通便利友善目的。
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