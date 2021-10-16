「陳土金醫師宅」民爭列古蹟 宜縣文化局今現勘審議

歷史悠久的陳土金醫師宅位於宜蘭火車站附近，其建於日治時代1935年，迄今已有86年歷史；其所有權人陳土金的孫女去年12月向縣府申請拆除，宜蘭一名孫小姐聽聞消息，日前向縣府文化局提報列為古蹟。文化局今天現勘並召開審查會議，委員完成意見填寫，將於下周公布是否列冊，倘若確定列冊，依法將於6個月內召開文資審議委員會審查，通過即列為古蹟。

陳土金為日治時代早期宜蘭縣領有西醫醫師執照開業的醫師，其經營的蓬萊醫院過往是宜蘭市少數漢人開設的西醫醫院。陳土金醫師宅建於日治時代的1935年，歷史已有86年。陳土金醫師宅的所有權人去年12月向縣府申請拆除，縣府建設處評估該宅邸具文化價值，因此函文文化局。

不過，陳土金醫師宅為私人財產，所有權人申請拆除時，該宅邸並不具文資身份。文化局考量其年代久遠，慎重起見請委員到場看，也與所有權人討論，然而所有權人認為建物危險而堅決拆除。

雙方經溝通、協調，最後確定由縣府文化局拆解保存宅邸2樓木造部分，另覓新處重建。文化局長呂信芳表示，不希望礁溪天主堂的憾事再發生，原本與所有權人達到共識，要往該方向執行，期間有人關心並提報列為古蹟，因此陳土金醫師宅得回歸文資法的行政程序。