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「陳土金醫師宅」民爭列古蹟 宜縣文化局今現勘審議
歷史悠久的陳土金醫師宅位於宜蘭火車站附近，其建於日治時代1935年，迄今已有86年歷史；其所有權人陳土金的孫女去年12月向縣府申請拆除，宜蘭一名孫小姐聽聞消息，日前向縣府文化局提報列為古蹟。文化局今天現勘並召開審查會議，委員完成意見填寫，將於下周公布是否列冊，倘若確定列冊，依法將於6個月內召開文資審議委員會審查，通過即列為古蹟。
陳土金為日治時代早期宜蘭縣領有西醫醫師執照開業的醫師，其經營的蓬萊醫院過往是宜蘭市少數漢人開設的西醫醫院。陳土金醫師宅建於日治時代的1935年，歷史已有86年。陳土金醫師宅的所有權人去年12月向縣府申請拆除，縣府建設處評估該宅邸具文化價值，因此函文文化局。
不過，陳土金醫師宅為私人財產，所有權人申請拆除時，該宅邸並不具文資身份。文化局考量其年代久遠，慎重起見請委員到場看，也與所有權人討論，然而所有權人認為建物危險而堅決拆除。
雙方經溝通、協調，最後確定由縣府文化局拆解保存宅邸2樓木造部分，另覓新處重建。文化局長呂信芳表示，不希望礁溪天主堂的憾事再發生，原本與所有權人達到共識，要往該方向執行，期間有人關心並提報列為古蹟，因此陳土金醫師宅得回歸文資法的行政程序。
宜蘭民眾孫小姐表示，陳土金醫師宅不論歷史、文化都具有價值，前陣子得知宅邸將拆，希望藉由政府力量去保留，因此進行文資保存提報。文化局今天辦理現勘後，進行審查會議，委員已經完成意見填寫，結果將於下周公布；若確定將陳土金醫師宅列冊，文化局依法於半年內召開文資審議委員會，審議是否登錄為古蹟。
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