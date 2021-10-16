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基隆8天3起行人過馬路被撞死 連10天強力執行護老專案

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市警方今天起，連10天強力執行護老專案。記者游明煌／翻攝
基隆市警方今天起，連10天強力執行護老專案。記者游明煌／翻攝

基隆市交通隊統計發現本月8、11、15日共發生3起行人過馬路被撞死亡案件，基隆市警察局今天起連續10天強力執行「護老專案」，針對車輛路口不禮讓行人及行人違規穿越道路加強取締。

交通隊說，本月發生3件行人車禍死亡事故，分別在中山一路新民街口、光明路開元路口及仁一路。8日下午，吳姓計程程車司機，開計程車從新民路左轉中山一路時，擦撞過馬路的林姓83歲阿嬤，當場沒有呼吸心跳，送醫不治。警方發現吳男未禮走在行人穿越道行人肇事，依過失致死罪嫌偵辦。

交通隊表示，今年統計到9月底全市共有15人因車禍死亡，行人有3件。依地點分析顯示，交通事故主要發生在路口及周邊區域。

交通隊指出駕駛人行經行人穿越道記得要禮讓行人優先通行，並保持3公尺以上的距離，未禮讓行人肇事要負民刑事相關責任。

副隊長吳誌權表示，市時序漸入多雨地面易濕滑，部分路段照明不足，呼籲市民朋友多關心、多提醒、多陪伴家中高齡長輩，外出時行走緊靠路邊，穿著亮色衣物，遵守號誌規定，不任意穿越道路，「行經路口停、看、聽」。過馬路要注意大型車輛視覺死角，穿越馬路時記得要走行人穿越道，也不要低頭滑手機。

車輛駕駛人請遵守道路速限規定，不搶快、不爭道、不超速，「行經路口慢、看、停」禮讓行人優先行，以維護行的安全。

基隆8天內發生3起行人過馬路被撞死亡。記者游明煌／翻攝
基隆8天內發生3起行人過馬路被撞死亡。記者游明煌／翻攝

基隆 車禍

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