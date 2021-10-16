每期漏水2萬2千噸 基隆3千戶社區高地供水改善工程動工

基隆市安樂區「壯觀台北」社區有3000戶，因為是高地供水、管線老舊，每期（2個月）漏水約2萬2000度（噸）的水，立委蔡適應積極督促推動老舊高地社區供水改善，水公司供水管線改善工程今開工，完工後管線將由水公司接管，解決該社區長期漏水問題，提供穩定自來水供應及品質。

自來水公司第一區管理處長李慶興表示，壯觀台北社區因管線老舊年久失修漏水嚴重，每期漏水約2萬2000度，為解決老舊高地社區漏水問題，行政院核定「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫，工程主要埋設300mmDIP管線約2000公尺及更新設置機電、監控等設備。

李慶興說，將督促第一區管理克服困難，在今年年底前完工，改善社區長期漏水問題及提供穩定供水品質。

蔡適應表示，水資源的浪費是全民的浪費，擔任立委以來，與經濟部水利署、水公司共同研商高地用水的問題，召開多次協調會、說明會，不斷推動前瞻基礎建設的高地供水改善方案，很高興壯觀台北社區在今天開工，解決長久以來用水問題。

蔡適應表示，工程完成後，他也會和自來水公司、施工單位、基隆市政府、基隆市議會溝通，依照社區住戶的需求，一併來改善道路品質。

工程總預算為3023萬元、總工作天數為150天。今天壯觀里長楊添發、安樂區議員鄭愷玲、秦鉦、莊錦田與張之豪等也都出席開工典禮。