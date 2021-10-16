疫情趨緩找工作 首場宜蘭就業博覽會今登場

國內各縣市今年受疫情影響，各行各業飽受衝擊。有鑒於疫情日益趨緩，宜蘭縣政府今天在丟丟噹森林廣場舉辦「拚出宜蘭好薪情」就業博覽會，27家廠商共襄盛舉，並釋出460個職缺，平均薪資3萬元，吸引不少人前往。勞工處表示，今天求職族群主要為中高齡民眾、青年朋友。

縣府因應防疫，「拚出宜蘭好薪情」就業博覽會今天限20家廠商到場參與，並代收7家廠商的求職履歷，月薪最低2萬4千元，最高則有7萬元，共有460個職缺。其中，詠創精密開出39個機械廠、食品廠的研發和製造職務，而摩斯漢堡多達60個，包含儲備幹部、正職和兼職人員。

勞工處副處長李芳菁說，製造業不受疫情影響，國外訂單穩定，目前缺工求才殷切，而服務業隨著疫情趨緩，近期景氣復甦，不少廠商都開出很多職缺。

勞工處今年舉辦兩場中型就業博覽會，除了今天的溪北場，溪南場將於11月13日在冬山火車站登場，另外還有近20場單一廠商徵才活動。縣長林姿妙表示，上任以來特別關心縣民的就業機會、社會福利、交通、教育、交通建設，以及產業發展，她呼籲廠商能釋出更多工作機會，雇用在地好人才，讓宜蘭孩子能在地就業。

為改善青年失業、低薪狀況，縣府推出青年穩定就業補助，設籍宜蘭縣30歲以下的待業青年，連續工作半年獲1萬元、滿1年再補助1萬2千元。另外，設籍宜蘭縣1年以上的18歲到40歲在職青年勞工，取得甲級技術士證照可申領6千元獎金，乙級則有3千元。