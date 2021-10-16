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花蓮3天就下了半年雨量 縣府針對20座橋梁全面安檢

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣鳳林鎮林田橋日前大雨下方溪水暴漲，橋面出現裂痕，鎮公所緊急封橋。圖／資料照片、鳳林鎮公所提供
花蓮縣鳳林鎮林田橋日前大雨下方溪水暴漲，橋面出現裂痕，鎮公所緊急封橋。圖／資料照片、鳳林鎮公所提供

圓規颱風外圍環流影響，花蓮短短3天就降了半年的雨量，縣內多處路坍、土石流，也因溪水暴漲，橋梁安全性大受考驗。縣府挑出河川水位暴漲的橋梁，包括林田橋、瑞穗大橋共20座，全面啟動安全檢查，確保安全。

縣府建設處長鄧子榆說，縣轄橋梁共622座，委外由專業技術顧問公司執行檢測，分成2年一次的定期檢測，和颱風、地震後的特別檢測，以目視檢測為主，檢查結果函送各管理機關。

這次颱風帶來強勁雨量，3天累積雨量破千毫米，幾乎是花蓮半年的雨量。為確保安全，縣府針對中央管河川花蓮溪水系、秀姑巒溪水系及富源溪等水位暴漲溪流，挑選出20座橋梁，要求包商7天內完成檢測報告。

鄧子榆說，這次檢測的包括瑞穗大橋、高寮大橋、崙天大橋、明里大橋、白鷺橋、山里一號橋、山里二號橋、林田橋、西寶大橋、支亞干溪橋、月眉大橋、瑞岡大橋、北崗大橋、安定橋、興鶴橋、銅門大橋、中興橋、玉長大橋及卓富大橋，主要是確認水位暴漲是否危及下部結構，如橋面板下的墩柱、基礎是否受損等。

至於玉里赤科山的竹林橋在這次風災中斷裂，鄧子榆說，會透過災害復建系統，由鎮公所先行填報，再以公所或縣府災害準備金修復。

此外，12日因大雨，花蓮市重慶路以及重慶市場周邊地區淹水，縣府分析初判為汙水及雨水2大下水道系統無法負荷強度大且時間長之強降雨所導致。

縣府表示，縣府獲內政部營建署補助5000多萬元，辦理花蓮地區污水下水道緊急應變工程，去年完成吉安溪出海口、南濱公園、萬壽抽水站、二二八公園等5處緊急溢流設施及即時監控系統，圓規颱風強降雨發生時，5處緊急溢流口都處於滿載溢排狀態，顯示確時發揮效果，否則以這次雨量這麼大，花蓮市區淹水情形恐更為嚴重。不過，縣府仍會評估既有運作效能，以及如何強化溢流功能，讓大雨來襲時，類似災害降到最低。

花蓮縣鳳林鎮林田橋日前大雨下方溪水暴漲，橋面出現裂痕，鎮公所緊急封橋。圖／資料照片、鳳林鎮公所提供
花蓮縣鳳林鎮林田橋日前大雨下方溪水暴漲，橋面出現裂痕，鎮公所緊急封橋。圖／資料照片、鳳林鎮公所提供

花蓮 圓規颱風 雨量

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