聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮3天就下了半年雨量 縣府針對20座橋梁全面安檢
圓規颱風外圍環流影響，花蓮短短3天就降了半年的雨量，縣內多處路坍、土石流，也因溪水暴漲，橋梁安全性大受考驗。縣府挑出河川水位暴漲的橋梁，包括林田橋、瑞穗大橋共20座，全面啟動安全檢查，確保安全。
縣府建設處長鄧子榆說，縣轄橋梁共622座，委外由專業技術顧問公司執行檢測，分成2年一次的定期檢測，和颱風、地震後的特別檢測，以目視檢測為主，檢查結果函送各管理機關。
這次颱風帶來強勁雨量，3天累積雨量破千毫米，幾乎是花蓮半年的雨量。為確保安全，縣府針對中央管河川花蓮溪水系、秀姑巒溪水系及富源溪等水位暴漲溪流，挑選出20座橋梁，要求包商7天內完成檢測報告。
鄧子榆說，這次檢測的包括瑞穗大橋、高寮大橋、崙天大橋、明里大橋、白鷺橋、山里一號橋、山里二號橋、林田橋、西寶大橋、支亞干溪橋、月眉大橋、瑞岡大橋、北崗大橋、安定橋、興鶴橋、銅門大橋、中興橋、玉長大橋及卓富大橋，主要是確認水位暴漲是否危及下部結構，如橋面板下的墩柱、基礎是否受損等。
至於玉里赤科山的竹林橋在這次風災中斷裂，鄧子榆說，會透過災害復建系統，由鎮公所先行填報，再以公所或縣府災害準備金修復。
此外，12日因大雨，花蓮市重慶路以及重慶市場周邊地區淹水，縣府分析初判為汙水及雨水2大下水道系統無法負荷強度大且時間長之強降雨所導致。
縣府表示，縣府獲內政部營建署補助5000多萬元，辦理花蓮地區污水下水道緊急應變工程，去年完成吉安溪出海口、南濱公園、萬壽抽水站、二二八公園等5處緊急溢流設施及即時監控系統，圓規颱風強降雨發生時，5處緊急溢流口都處於滿載溢排狀態，顯示確時發揮效果，否則以這次雨量這麼大，花蓮市區淹水情形恐更為嚴重。不過，縣府仍會評估既有運作效能，以及如何強化溢流功能，讓大雨來襲時，類似災害降到最低。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言