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台東市行政區域調整 46里變38里今天生效實施

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東市行政區域調整於今年3月經縣政府核定，由46里調整為38里、1035鄰調整為719鄰，並於今天生效實施。圖／台東縣政府提供
台東市行政區域調整於今年3月經縣政府核定，由46里調整為38里、1035鄰調整為719鄰，並於今天生效實施。圖／台東縣政府提供

台東市行政區域調整於今年3月經縣政府核定，由46里調整為38里、1035鄰調整為719鄰，並於今天生效實施。不過，因門牌號碼未異動，加上配合中央將全面換發晶片身分證計畫，縣府籲請調整里鄰的市民，身分證及戶口名簿仍為有效證件，無須換證。

縣府民政處表示，今天生效的里鄰整併，其所轄戶籍身分證及戶口名簿等相關文件仍屬有效證件，不會影響相關戶籍資料上的身分辨別與確認，因此，市民不用急著跑到戶政事務所更換現有的身分證及戶口名簿，同時也免辦理其他證件改註或換發。

台東市各里行政區域45年來未整編過，為均衡市區發展提升行政效能，市區行政區域調整已於今年3月經縣府核定，由46里調整為38里、1035鄰調整為719鄰，並在今天生效實施，縣府將補助市公所更換門牌經費約344萬5000元。

民政處強調，市公所已建置里鄰調整專區網頁https://tth.taitung.gov.tw/files/11-1000-814.php瀏覽相關資訊，以利熟悉調整後的里、鄰別，若有需要另為特別註記市民，可前往戶政事務所，將提供國民身分證背面黏貼標籤、戶口名簿蓋章戳的服務。

身分證 門牌 台東

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