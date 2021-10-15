竹編工藝保存者謝恩師 「竹感心」3人聯展今傳藝開幕

國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區的駐園工藝師涂素英、黃啟祥、劉興澤，為已故重要傳統工藝竹編工藝保存者黃塗山的得意門生。3人為感謝恩師，今起至明年4月20日在園區舉辦「竹感心」竹編工藝保存者聯展，邀請民眾前來欣賞師出同門的工藝師作品及其竹編故事。

涂素英、黃啟祥、劉興澤2018年起進駐宜蘭傳藝園區的「傳藝工坊」，去年更榮獲南投縣政府登錄為傳統工藝「竹編工藝」保存者。此次聯展展示3人各5件精選作品、傳藝中心典藏3件黃塗山的作品，現場亦有編織體驗區。

另外，3人在黃塗山指導下共同創作的巨型竹編作品「工藝之手」，長、寬各1.5公尺，其巨大雙手造型穿越底部的世界地圖，象徵竹編工藝傳承到全世界。傳藝中心感謝文化部文化資產局同意出借，這也是該作品首度從台中到宜蘭展出。

3名工藝師承襲黃塗山的竹編技藝，其作品各具特色。涂素英的作品細膩典雅、黃啟祥不斷嘗試特殊的造型變化，劉興澤則喜歡將不同的工藝技巧融入竹編中。

該展今天開幕，親自示範劈竹的涂素英說，劈竹是借力使力，不用出太大的力氣。她從事竹編工藝迄今近一甲子，目前在雲林科技大學任教傳承。黃啟祥為黃塗山次子，從小耳濡目染而踏上竹編之路。家住南投竹山的劉興澤接觸竹編逾40年，他表示，蠻多外國設計師喜歡台灣竹材和設計，竹編工藝在國內外能見度高，因此不怕技藝失傳。