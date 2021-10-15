花蓮豐濱鄉敬老禮金加碼 百歲人瑞可領2萬

花蓮豐濱鄉公所以鄉庫收益加碼重陽敬老金，65歲以上可領取1000元至2萬元不等，近千人受惠。今年首度發出百歲人瑞禮金給鄉內最高壽、今年滿100歲的噶瑪蘭香蕉絲編織工藝師朱阿菊，連同縣府發放的1萬元敬老金，她可領到3萬元禮金。

豐濱鄉公所敬老禮金原本發放標準為65歲至79歲每人600元、80至89歲1000元、90至94歲2000元，95至99歲6000元，百歲人瑞6000元。

不過，鄉公所近年來打造親不知子海上古道等遊憩景點，門票收入挹注鄉庫，鄉公所經代表會同意，決定提高重陽禮金，65歲至79歲調為1000元，80至89歲2000元，90至94歲3000元、95歲至99歲6000元，百歲人瑞一口氣提高到2萬元。

鄉公所表示，去年共有962位鄉民領到敬老金，今年增加19人，發放總金額從去年72萬9200元，今年提高到133萬1000元，增加了60萬1800元。

其中今年滿百歲的朱阿菊，是鄉內唯一人瑞，也是豐濱鄉公所首次發出百歲人瑞禮金，鄉長江莉婷昨天專程到朱阿菊家中探視並祝賀。江莉婷說，朱阿菊阿嬤出生在新社，是噶瑪蘭族人，熟知部落歷史，也積極投入香蕉絲工藝，對傳承文化貢獻卓越，祝福阿嬤身體健康。