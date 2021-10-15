快訊

初代名模女神驚喜登場 願當柯震東「最辣媽媽」

高雄城中城火警 住戶憶：剛買時非常熱鬧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮豐濱鄉敬老禮金加碼 百歲人瑞可領2萬

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣豐濱鄉長江莉婷（右）到鄉內唯一一位百歲人瑞朱阿菊（右2）家中致贈重陽禮金。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣豐濱鄉長江莉婷（右）到鄉內唯一一位百歲人瑞朱阿菊（右2）家中致贈重陽禮金。圖／豐濱鄉公所提供

花蓮豐濱鄉公所以鄉庫收益加碼重陽敬老金，65歲以上可領取1000元至2萬元不等，近千人受惠。今年首度發出百歲人瑞禮金給鄉內最高壽、今年滿100歲的噶瑪蘭香蕉絲編織工藝師朱阿菊，連同縣府發放的1萬元敬老金，她可領到3萬元禮金。

豐濱鄉公所敬老禮金原本發放標準為65歲至79歲每人600元、80至89歲1000元、90至94歲2000元，95至99歲6000元，百歲人瑞6000元。

不過，鄉公所近年來打造親不知子海上古道等遊憩景點，門票收入挹注鄉庫，鄉公所經代表會同意，決定提高重陽禮金，65歲至79歲調為1000元，80至89歲2000元，90至94歲3000元、95歲至99歲6000元，百歲人瑞一口氣提高到2萬元。

鄉公所表示，去年共有962位鄉民領到敬老金，今年增加19人，發放總金額從去年72萬9200元，今年提高到133萬1000元，增加了60萬1800元。

其中今年滿百歲的朱阿菊，是鄉內唯一人瑞，也是豐濱鄉公所首次發出百歲人瑞禮金，鄉長江莉婷昨天專程到朱阿菊家中探視並祝賀。江莉婷說，朱阿菊阿嬤出生在新社，是噶瑪蘭族人，熟知部落歷史，也積極投入香蕉絲工藝，對傳承文化貢獻卓越，祝福阿嬤身體健康。

豐濱鄉長輩不僅可領取鄉公所敬老金，還可領到花蓮縣政府的重陽禮金，今年縣府也加碼，85歲以上可領3000到1萬元不等，以百歲人瑞可領1萬元最多。

花蓮縣豐濱鄉公所今年大幅提高重陽敬老金，65歲以上發放金額從1000元到2萬元不等。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣豐濱鄉公所今年大幅提高重陽敬老金，65歲以上發放金額從1000元到2萬元不等。圖／豐濱鄉公所提供

噶瑪蘭

延伸閱讀

花蓮豐濱鄉景點收入回饋敬老金 加碼最高2萬元

中華紙漿花蓮廠工安意外 外包工電焊不慎觸電身亡

台南市這區適合長輩居住 共有12名百歲人瑞

一生服務身障！林智堅拜訪百歲人瑞「不老特教師」

相關新聞

基隆鎖定31棟建物查消安 吉祥大樓頂樓逃生門堆滿雜物

高雄發生大火46人死亡慘劇，基隆市清查出31棟老舊、住商混合大樓、管理比較不完善、沒有管委會等的建物，加強消防安全檢查。...

花蓮豐濱鄉敬老禮金加碼 百歲人瑞可領2萬

花蓮豐濱鄉公所以鄉庫收益加碼重陽敬老金，65歲以上可領取1000元至2萬元不等，近千人受惠。今年首度發出百歲人瑞禮金給鄉...

集結宮廟文化、傳統工藝 2022宜蘭社區日曆預購將開跑

宜蘭縣政府每年推出「宜蘭社區日曆」，迄今邁入第21年。有別過往的社區參與，文化局去年邀請在地青年找尋蘭陽好食，今年以「獨...

泳圖共構夢碎 台東圖書館單獨動工

被視為城市指標、台東縣政府7年前推動的游泳池和圖書館共構建案，因無人投標，台東縣政府放棄共構計畫，圖書館今天動工

城中城大火釀死傷 宜縣消防局：1周複查65棟集合式住宅

高雄城中城大火釀46死41傷，各縣市老舊住宅再度備受關注。宜蘭縣內有65棟11層樓以上的集合式住宅，其中4棟為住商混合大...

五倍券上路 花蓮縣議員號召購買社福商品振興公益

新冠肺炎疫情影響經濟，社福團體捐款連帶大受衝擊，隨振興五倍券開始領取，花蓮縣議員張美慧結合安德啟智中心、善牧中心、黎明機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。