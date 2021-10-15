花蓮豐濱鄉景點收入回饋敬老金 加碼最高2萬元

花蓮縣豐濱鄉公所因鄉內親不知子海上古道等景區增添收入，公所編預算加碼65歲以上長者敬老金，每人新台幣1000元至2萬元不等，若加上縣府敬老禮金，最高可領3萬元。

豐濱鄉公所指出，親不知子海上古道等遊憩景點，受到遊客青睞，入園門票為鄉庫增加收入，公所決定回饋鄉民，經代表會同意通過，提高今年敬老禮金。

敬老禮金調整後，65歲至79歲每人600元提高到1000元、80歲至89歲1000元提高至2000元、90歲至94歲2000元增加至3000元、95歲至99歲2000元增加至6000元，百歲人瑞自6000元調高到2萬元。

鄉公所統計，今年共計發放981份敬老禮金，較去年增加19人，其中噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝師朱阿菊100歲最高齡，也是鄉內首次頒發百歲人瑞禮金。

鄉長江莉婷說，朱阿菊阿嬤出生於新社部落，父母都是噶瑪蘭人，日治時期曾接受日式教育4年，熟知新社部落的歷史與變遷，也積極投入香蕉絲編織工藝，近年雖因年邁無法繼續織布，仍對傳承文化有很大的貢獻。

花蓮縣政府今年也放寬、加碼重陽敬老禮金發放金額，85歲以上每人可獲3000元至1萬元不等。豐濱鄉公所統計，鄉內近200人符合縣府發放資格，可領雙份禮金，百歲人瑞可領最高3萬元禮金。