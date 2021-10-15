集結宮廟文化、傳統工藝 2022宜蘭社區日曆預購將開跑

宜蘭縣政府每年推出「宜蘭社區日曆」，迄今邁入第21年。有別過往的社區參與，文化局去年邀請在地青年找尋蘭陽好食，今年以「獨具匠心」為主題，徵選12名具有藝文背景的宜蘭青年，探訪9鄉鎮市的12間宮廟、48位傳統工藝匠師，藉以記錄廟宇文化、匠師技藝及其故事。文化局表示，2022年宜蘭社區日曆自10月25日起到11月25日，開放民眾預購。

文化局自2001年起推動社造基礎擾動計畫，其中「宜蘭社區日曆」是以社區為單位，透過由上而下的參與，進而挖掘、認識當地人文風俗，奠定宜蘭社區營造的基礎和能量。

「宜蘭社區日曆」去年適逢20年，文化局邀請青年深入社區，主題聚焦為「尋味啟事」，找尋好吃家常菜、特色風味餐等宜蘭味的社區故事；今年甄選出具有藝文背景、20多歲到40餘歲的12位青年，進行為期一年「獨具匠心」的宮廟、工藝匠師訪查。

遍及9鄉鎮市的12宮廟為大溪大安廟、草湖玉尊宮、大三鬮慈惠寺觀音佛祖廟、南方澳南天宮、南方澳進安宮、壯圍永鎮廟、蘭陽大興振安宮、城隍廟、昭應宮、澤蘭宮、羅東奠安宮、二結王公廟；48位匠師有大木、細木、彩繪、神像修復、剪黏、交趾陶、刺繡、泥作、瓦作，以及製香等行業。

文化局文化發展及交流科長陳盈良表示，廟方要修繕廟宇，常常各自找人來處理，此次透過「宜蘭社區日曆」的主題探訪，集結48位傳統工藝匠師，讓大家知道宜蘭在地也有專業職人。

家住二結的林容瑋是政治大學民族學系博士生，因著本身對於廟宇文化的興趣，加上曾有過二結王公廟的研究，希望藉此機會為土地和匠師留下紀錄，她費時2個月，還跑到台北、新竹去查訪刺繡、彩繪、剪黏、製香共4位匠師。