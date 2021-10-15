快訊

東洋代理BNT破局爆內線交易 公司出面回應了

福原愛失婚後連公司也倒？驚傳20年好友辭職閃人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆鎖定31棟建物查消安 吉祥大樓頂樓逃生門堆滿雜物

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
今天下午市府前往市區廟口夜市旁老舊住商混合的「吉祥大樓」清查消防安全。記者游明煌／攝影
今天下午市府前往市區廟口夜市旁老舊住商混合的「吉祥大樓」清查消防安全。記者游明煌／攝影

高雄發生大火46人死亡慘劇，基隆市清查出31棟老舊、住商混合大樓、管理比較不完善、沒有管委會等的建物，加強消防安全檢查。今天下午聯合稽查小組前往市區廟口夜市旁的老舊住商混合的「吉祥大樓」，雖然警報系統正常，但頂樓逃生門堆滿鐵桶、鐵架等雜物，當場下令清除改善。

消防局長陳龍輝表示，今天上午8點，市長林右昌召集市府都發、工務、消防、產發等各相關單位，針對全市的大樓加強消防安全檢查的機制，過濾出11樓以上、或管理比較不完善、沒有管委會等的建物，共有31處，啟動聯合稽查的機制。如果巡查不合格都會限改，如未改善市府各單位就會依照相關法令開罰。

市長林右昌今天向罹難者致上最深哀悼，並要求市府相關單位研議公安強化措施，針對基隆11樓以上無管理委員會、管理不善的複合式老舊建築，列為第一波重點管理對象並加強聯合稽查。

林右昌說，建築物的公共安全攸關市民生命財產，今天召開專案會議，11層樓以上尚未成立公寓大廈管理委員會等社區計有31件，排入公共安全聯合稽查。

基隆市因地形特殊，有許多狹小的巷弄，他自上任時已注意到這個問題，並採取相關行動，自106年開始，為全市老舊平房免費安裝住警器，目前安裝比例已達71.45%，110年度採購的7751只住警器也規劃於今年底全數安裝完成，另外未來5年亦會持續推動免費安裝住警器工作。

此外，近年來，市府也採購因應基隆地形、巷弄狹小特殊性所需的9輛小型消防車，來強化救災的機動性，並籌措經費2億2仟3百多萬元陸續購置、更新、汰換雲梯車、化學車、器材車等各式救災車輛24輛、購置第2套防火衣、全面汰換救災空氣呼吸器。

「居住安全應該納入社會安全網的一部分」林右昌說，過去這是一個被忽略的地方，特別是弱勢的需求與協助，不只輔導協助成立管委會，政府的力量應該也要介入針對弱勢問題予以協助，但在現行法規上卻沒有相關的機制，林右昌認為，中央在檢討相關對策時，也必須思考將社會弱勢者的居住安全，納入社會安全網的一部分。

今天下午市府前往市區廟口夜市旁老舊住商混合的「吉祥大樓」清查消防安全。記者游明煌／攝影
今天下午市府前往市區廟口夜市旁老舊住商混合的「吉祥大樓」清查消防安全。記者游明煌／攝影
吉祥大樓頂樓逃生門堆滿雜物。記者游明煌／攝影
吉祥大樓頂樓逃生門堆滿雜物。記者游明煌／攝影
今天下午市府前往市區廟口夜市旁老舊住商混合的「吉祥大樓」清查消防安全。記者游明煌／攝影
今天下午市府前往市區廟口夜市旁老舊住商混合的「吉祥大樓」清查消防安全。記者游明煌／攝影
吉祥大樓頂樓逃生門堆滿雜物。記者游明煌／攝影
吉祥大樓頂樓逃生門堆滿雜物。記者游明煌／攝影
今天下午市府前往市區廟口夜市旁老舊住商混合的「吉祥大樓」清查消防安全。記者游明煌／攝影
今天下午市府前往市區廟口夜市旁老舊住商混合的「吉祥大樓」清查消防安全。記者游明煌／攝影

林右昌 基隆 建築

延伸閱讀

百歲爺爺愛吃糙米稀飯2年沒用過健保卡 林右昌祝呷百二

影／徵超北市長提解方 林右昌：行政區劃北北基桃最不合理

基隆沙灣歷史文化園區啟用 法國友台小組見證遺跡活化

與鄭麗君同框被問選北市長 林右昌的答案很有禮貌

相關新聞

基隆鎖定31棟建物查消安 吉祥大樓頂樓逃生門堆滿雜物

高雄發生大火46人死亡慘劇，基隆市清查出31棟老舊、住商混合大樓、管理比較不完善、沒有管委會等的建物，加強消防安全檢查。...

泳圖共構夢碎 台東圖書館單獨動工

被視為城市指標、台東縣政府7年前推動的游泳池和圖書館共構建案，因無人投標，台東縣政府放棄共構計畫，圖書館今天動工

城中城大火釀死傷 宜縣消防局：1周複查65棟集合式住宅

高雄城中城大火釀46死41傷，各縣市老舊住宅再度備受關注。宜蘭縣內有65棟11層樓以上的集合式住宅，其中4棟為住商混合大...

五倍券上路 花蓮縣議員號召購買社福商品振興公益

新冠肺炎疫情影響經濟，社福團體捐款連帶大受衝擊，隨振興五倍券開始領取，花蓮縣議員張美慧結合安德啟智中心、善牧中心、黎明機...

台東縣立圖書館今動土 2023年將是台東新地標之一

礙於經費、設計等問題，延宕7年、流標4次的「台東縣立圖書館興建工程」，縣府文化處今天辦理開工動土典禮 ，縣長饒慶鈴主持。...

台東縣府辦釋迦有害生物管理講習會 提高外銷競爭力

持續提升台東釋迦外銷品質管理，縣府與台東區農業改良場、農糧署東區分署及釋迦策略聯盟合作，今辦理釋迦有害生物管理講習會。縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。