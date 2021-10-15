基隆鎖定31棟建物查消安 吉祥大樓頂樓逃生門堆滿雜物

高雄發生大火46人死亡慘劇，基隆市清查出31棟老舊、住商混合大樓、管理比較不完善、沒有管委會等的建物，加強消防安全檢查。今天下午聯合稽查小組前往市區廟口夜市旁的老舊住商混合的「吉祥大樓」，雖然警報系統正常，但頂樓逃生門堆滿鐵桶、鐵架等雜物，當場下令清除改善。

消防局長陳龍輝表示，今天上午8點，市長林右昌召集市府都發、工務、消防、產發等各相關單位，針對全市的大樓加強消防安全檢查的機制，過濾出11樓以上、或管理比較不完善、沒有管委會等的建物，共有31處，啟動聯合稽查的機制。如果巡查不合格都會限改，如未改善市府各單位就會依照相關法令開罰。

市長林右昌今天向罹難者致上最深哀悼，並要求市府相關單位研議公安強化措施，針對基隆11樓以上無管理委員會、管理不善的複合式老舊建築，列為第一波重點管理對象並加強聯合稽查。

林右昌說，建築物的公共安全攸關市民生命財產，今天召開專案會議，11層樓以上尚未成立公寓大廈管理委員會等社區計有31件，排入公共安全聯合稽查。

基隆市因地形特殊，有許多狹小的巷弄，他自上任時已注意到這個問題，並採取相關行動，自106年開始，為全市老舊平房免費安裝住警器，目前安裝比例已達71.45%，110年度採購的7751只住警器也規劃於今年底全數安裝完成，另外未來5年亦會持續推動免費安裝住警器工作。

此外，近年來，市府也採購因應基隆地形、巷弄狹小特殊性所需的9輛小型消防車，來強化救災的機動性，並籌措經費2億2仟3百多萬元陸續購置、更新、汰換雲梯車、化學車、器材車等各式救災車輛24輛、購置第2套防火衣、全面汰換救災空氣呼吸器。