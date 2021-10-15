泳圖共構夢碎 台東圖書館單獨動工

被視為城市指標、台東縣政府7年前推動的游泳池和圖書館共構建案，因無人投標，台東縣政府放棄共構計畫，圖書館今天動工。

位於台東市南京路的台東縣立游泳池興建於民國76年，設備老舊跟不上時代，當時台東縣長黃健庭推出「圖書館及綜合體育館興建工程」案，規劃將旁邊的圖書館和游泳池共構。

建築規劃除有多功能游泳池、運動休閒及文化圖書的功能外，建築設計希望能創造地標建築美學，塑造具有地方特色的場館，及營造東台灣熱帶色彩與多元化人文意象空間場域為設計宗旨，為台東市創造城市地標建築。

黃健庭於103年3月召開記者會，以競圖競賽方式，公開徵選國內優秀建築師，並且大動作北上舉辦未來委外營運的招商說明會。

原計畫是103年中旬順利招標，105年完工；不過，因爭取經費、設計等多項問題，遲至107年才上網招標，結果共12次公告招標，均無廠商投標，台東縣政府多次修改設計，也激不起廠商投標意願。

審計部台東審計室去年提出的台東縣108年度總預算審核報告書，特別指出「台東縣立游泳池與圖書館共構工程」執行率欠佳，如年底前未發包中央將收補助款。這項工程總經費新台幣5億3000萬餘元，中央補助2億餘元。

台東縣政府去年9月縣府決定放棄共構，圖書館和游泳池各自興建。今天圖書館舉行動工，預計112年完工。

主持動工的台東縣長饒慶鈴表示，縣圖建於76年，設備老舊，未來新縣立圖書館啟用，不僅有寬敞舒適的閱覽空間，還有文創商場及欽子閱讀區等場域，大家可拭目以待。

根據台東縣政府建設處提供資料，圖書館總工程經費3億2000餘萬元，採地上4層、地下1層興建，面積近2000坪，工程共714工作天，預計112年完工啟用，整體外觀設計也將會是市區新地標之一。