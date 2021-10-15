城中城大火釀死傷 宜縣消防局:1周複查65棟集合式住宅

高雄城中城大火釀46死41傷，各縣市老舊住宅再度備受關注。宜蘭縣內有65棟11層樓以上的集合式住宅，其中4棟為住商混合大樓、屋齡超過30年。宜蘭縣政府消防局今天早上到宜蘭市的龍王星大廈，進行消防設備稽查、搶救演練。

宜蘭縣65棟11層樓以上的集合式住宅中，其中蘇澳、羅東共4棟為住商混合大樓，設有KTV、旅館、商店等，由於屋齡30年以上，其消防設備、避難逃生設施均較為老舊，火災風險性高。

宜蘭縣政府消防局表示，集合式住宅每年9月30日前須完成消防安全設備的檢修申報，經消防公司檢查不合格者，須提交改善計畫書，消防局在1個月內完成複查，並對複查不合格者開立限期1個月內改善通知單，倘若再不合格，即依消防法第6條第1項開立舉發單。

宜蘭縣政府消防局火災預防科長黃登傑說，今年有鑒於城中城大火意外，11樓以上集合式住宅風險性高，今起一周內完成65棟集合式住宅的複查工作，11月15日前經複查未改善者，將舉發開單。

消防局今天到龍王星大廈檢查火警警報設備、排煙設備，發現部分滅火器過期，並要求限期改善。黃登傑指出，雲梯車高度只能到9樓，若火警發生後，得靠大樓裡的消防安全設備通報住戶逃生，因此特別來檢查9樓以上的火警警報設備、排煙設備。