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五倍券上路 花蓮縣議員號召購買社福商品振興公益

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
五倍券發放，勵馨基金會花蓮分事務所等社福團體推出振興券優惠，盼各界用五倍券選購社福商品、支持公益。圖／張美慧服務處提供
五倍券發放，勵馨基金會花蓮分事務所等社福團體推出振興券優惠，盼各界用五倍券選購社福商品、支持公益。圖／張美慧服務處提供

新冠肺炎疫情影響經濟，社福團體捐款連帶大受衝擊，隨振興五倍券開始領取，花蓮縣議員張美慧結合安德啟智中心、善牧中心、黎明機構等社福團體共同行銷，號召民眾可將五倍券用來捐贈或是購買社福商品，一起振興公益。

張美慧說，疫情衝擊各行各業收入，社福機構收到的捐款跟著縮水，甚至連機構自行辦理的募款園遊會等都被迫取消，營運相當艱困。有此構想是來自花蓮善牧中心執行長朱玉貴，希望藉這次發放五倍券的機會，喚請社會大眾對於公益商品的重視。

張美慧串聯花蓮縣婦女成長關懷協會、田智宣基金會，結合縣內9個社福團體的商品，推出振興券優惠專案聯合行銷，包括主愛之家輔導中心的主愛雞蛋、安德啟智中心的面紙套、零錢包等生活小物、善牧中心蛋餃與水餃、家扶中心手提袋、漁夫帽等、畢士大教養院的洗車券和生活小物、麵包等。

還有花蓮縣肢體傷殘福利協進會客製化手工皂、花蓮縣自閉症協會的地墊、禮盒、花蓮黎明機構多項美味小點心，以及勵馨基金會花蓮分事務所的原民風圖騰項鍊手環組、識別證套組、鑰匙圈等多樣產品，用五倍券購買都有優惠。

除了結合公益團體行銷，張美慧也向縣府社會處反映，獲得處長陳加富支持，允諾會協助宣導五倍券做公益，並將相關社福團體購買方式及品項列出，方便民眾參考選購。

五倍券發放，縣議員張美慧結合勵馨基金會、黎明機構等社福團體，推出振興券優惠，盼各界用五倍券選購社福商品、支持公益。圖／張美慧服務處提供
五倍券發放，縣議員張美慧結合勵馨基金會、黎明機構等社福團體，推出振興券優惠，盼各界用五倍券選購社福商品、支持公益。圖／張美慧服務處提供

花蓮 張美慧 五倍券 捐款 公益活動

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