基隆孝東路社區前分隔島缺口被封 民眾抗議不便拆除

基隆市孝東路「住安城堡」社區前的分隔島缺口，上月市府因接獲民眾反映，常有汽機車在此迴轉易造成堵車，且因位處彎道行車有危險，加以封閉。居民不滿走了30年的缺口被封，出入不便，引發抗議。市府會勘後昨天移除水泥紐澤西護欄，恢復原本的缺口，評估禁止迴轉。

住安城堡住戶向議員韓世昱、陳宜陳情指出，市府上個月封閉社區前道路的中央分隔島缺口，造成出入十分不便，還有公車站牌就在社區對面，住戶都是從此缺口過馬路去搭公車，封閉之後，民眾得走500多公尺的人行道斜坡繞路，很是累人，尤其是小孩、老人家都怨聲載道，況且部分人行道又不完善且堆雜物，造成困擾。

居民說，住安城堡是30多年社區，先有社區後來才建台62甲快速道路，不能因為道路設計不夠完善，現在因迴轉容易發生車禍就封閉缺口，可透過禁止迴轉標誌或警方加強取締解決。

市政顧問韓良圻要求交通處針對此分隔島缺口，檢討相關交通設施如行人穿越道、紅綠燈、標誌標線等，與警政單位討論後盡速增設，以提升用路人車安全。