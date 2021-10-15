連下4天雨 台東農改場啟動農作災後技術服務

台東連下4天雨，農作物泡水、倒伏、落果，農委會台東區農業改良場啟動農業技術服務團隊提供服務，並呼籲農民加強農作物復育措施，減少災害損失。

台東區農業改良場今天發布新聞稿表示，颱風圓規外圍環流帶來強風豪雨，台東地區10月11日起即有連續強風豪雨，造成台東縣農作物發生倒伏、落花、落果、折枝等農業災情。

農改場長陳信言這幾天率研究同事勘查作物受損情形，實地了解水稻、果樹、雜糧與蔬菜等作物的受災情形，並向農民表達關心與慰問之意。

目前風雨漸停，農改場籲請農民務必巡視田區，加強田間排水及落實清園管理工作，留意在風雨過後植株可能會發生的病蟲害，並儘快進行防治工作。

台東區農改場提供農作物災後復耕的注意事項。水稻方面，田間灌溉渠道及田埂有損害，應即搶修，以利稻田灌排水管理。稻乳熟及黃熟期如淹水浸沒，應儘速排水，以恢復水稻生長。小區域倒伏可將稻株數叢綁為一束，避免傾倒後因植株重疊擴大倒伏範圍。

水稻如有負重傾斜，可加強排水通氣，並補充少量高磷、鉀液肥，強化植株與根系。另外注意病害之防治：目前水稻多已抽穗，風雨後應注意穗稻熱病及白葉枯病的發生，用藥時，須注意安全採收期。

果樹方面，豪雨過後，已屆成熟的釋迦及大白柚果實應立即採收。番荔枝（釋迦）在連續風雨後易罹患疫病及果腐病，可噴施藥物治療。臍橙、晚崙西亞橙及文旦柚等柑橘類易遭潰瘍病菌感染，可噴藥防治。

雜糧作物方面，儘速排除田間積水，視災損情況適時補植，缺株嚴重時，於栽培適期內重新整地後復耕。強風豪雨過後，植株生長勢較差，配合中耕培土及施肥，促進恢復生長勢。

蔬菜及特用作物（荖花、荖葉）部分，颱風豪雨災後仍具商品價值之葉、果應儘速搶收上市，以減少災損，但要注意安全採收期。另外，儘速排除園區積水，並清除田間廢棄物及障礙物，恢復田區排水系統的暢通，避免植株連續浸水導致根損。