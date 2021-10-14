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不讓奇美村成「孤島」 花蓮豐濱鄉公所搶修估6點前通車
花蓮瑞港公路因連日大豪雨多處坍方、道路中斷，讓在山上的奇美村沒有聯外道路成了「孤島」，其中通往瑞穗方向嚴重崩塌，只能先從豐濱上山搶修。今天豐濱鄉公所已請廠商從大港口端進入，要清理碎石開道，讓車輛通行，預計晚上6點前，大港口到奇美村路段可單線雙向通車。
奇美村長蔣國雄說，留在部落有206人，多是長輩，由於奇美生活圈大多在瑞穗市區，老人家固定一周去領藥，現在只能請年輕人徒步從奇美村走到瑞穗拿慢性病的藥，幸好目前部落暫沒有緊急需要醫療的患者。村裡有6名國中生、7名高中生都沒辦法上學，希望公部門能盡快讓公路東西向單線通車。
豐濱鄉公所秘書鄭立渝說，今天請廠商準備1台挖土機及2台推土機進行搶通工作，但瑞港公路被大雨侵襲柔腸寸斷，10幾處土石泥流、路樹倒塌清理不易，目前正由推土機努力清出可通行的單線道路，希望豐濱大港口到奇美村先開通，單線雙向通車，協助奇美村民外出。鄉公所也帶上6箱米、米粉、大量零食等，讓居民避免餓肚子。
鄭立渝表示，照目前進度來看，預計大港口到奇美村路段，可在晚上6點前通車，也會配合居民需求，使用鄉公所幸福巴士載下山。
儘管瑞穗鄉公所給予的戰備糧可撐一周，但飲用水較不足，村長蔣國雄向鄉公所申請，鳳林警分局奇美派出所長鄭銘峯得知後，與警員黃姵心前往協助，會同村長前往奇美村活動中心發放礦泉水等物資，讓民眾如獲及時雨，臉上揚起笑容。
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