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影／基隆市長黑馬？邱臣遠：第三勢力掘起朝這目標邁進
國民黨前立委謝國樑今天宣布參選基隆市長，民眾黨在基隆也積極經營，民眾黨不分區立委邱臣遠也是基隆人，傳出可能民眾黨參選基隆市長人選的黑馬。邱臣遠今天下午說，會朝這個目標邁進，目前多經營基層，讓團隊有機會來服務。
邱臣遠說，一個政黨的成立和發展當然是以執政為目標，民眾黨在基隆的發展，不管是市長、議員和里長，都會朝這個目標前進，目前多經營基層，讓團隊有機會來服務。
邱臣遠表示，現階段就是把選民服務和國會的問政做好，基隆是他的故鄉，一直以來不管是地方的經營或組織的關心，都持續在努力，希望得到更多市民朋友的支持，對民眾黨、對他而言，才是正面的發展。
被問到下屆市長及市議員選舉，民眾是否不會缺席？邱臣遠說，會朝這個目標邁進，目前基層招募到很多優秀的人才，最近緊鑼密鼓進行相關布局。
基隆長期以來藍綠都輪流執政過，目前政治的紛圍和政治文化，中間的選民，不是傳統藍綠兩黨的支持者越來越擴大，第三勢力的掘起是一個趨勢，青年參政，撇除二代及家族政治的現像越趨成熟，以這屆國會而言，青年參政比例就很高，這是所有市民、全體國人比較能接受的方式，經1年多來各區已招募很多年輕朋友，不管是市議員、里長人選，待時機成熟，都會陸續公布。
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