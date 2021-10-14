移民署行動列車抵宜蘭關懷 林興春鼓勵新住民勇敢築夢

宜蘭縣新住民逾9千人，移民署副署長林興春為關懷蘭陽媳婦的在台生活適應，今天早上與大陸委員會、海峽交流基金會，以及宜蘭市長江聰淵等人，來到美人于酸辣粉研究所、花漾婚宴會館，進行「行動列車」關懷訪視。林興春希望公私協力，進行新住民輔導和關懷，讓姊妹們能以台灣為娘家、厚植社會力量，真正在地深根發芽。

移民署行動列車串起新住民關懷守護網，首站前往陸籍配偶于亞楠經營的美人于酸辣粉研究所。來自河南的她擁有一手好廚藝，為符合台灣大眾口味，過去一年改良辣度較溫和的酸辣粉，林興春今天品嘗麻而不辣的酸辣粉，讚不絕口。

接著，一行人來到花漾婚宴會館，由同樣是陸籍配偶的耿亞新所經營。她曾在大陸擔任主管職，來台接手該家婚宴會館，並提供就業機會給新住民姊妹；疫情期間雖受衝擊暫停營業，耿亞新仍無償提供場地給新住民子女，進行歌仔戲班表演練習。林興春對於她的用心，表示高度讚賞、肯定。