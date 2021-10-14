農委會啟動花蓮農作物災害救助 即日起受理申請
颱風圓規帶來豪雨轟炸花蓮，農委會公告受損嚴重農作物大豆、食用玉米、香蕉及玉里鎮、富里鄉的稻米為現金救助及低利貸款品項，受災農民即日起至23日可至耕地所在地鄉鎮市公所申請。
花蓮縣政府農業處今天發布新聞稿指出，公告現金救助品項救助額度依農業天然災害救助辦法規定，大豆每公頃為新台幣2萬4000元、食用玉米每公頃為3萬6000元、香蕉每公頃為7萬5000元、稻米每公頃為1萬8000元。
農業處指出，農民申請現金救助時，需依據農產業天然災害救助作業要點規定，救助對象為實際從事農作生產者、申報項目損失率達20%，短期作農產品於同產季、長期作農產品於同年，救助以一次為限。
農業處呼籲，災害救助受理期限自即日起至23日止，遇假日順延至第一個上班日，受災農民可至耕地所在地鄉鎮市公所申請。
除了農作物損失，無黨籍立委傅崐萁巡視花蓮縣吉安鄉排水及水利溝渠狀況，傅崐萁表示，建議農田水利署花蓮管理處建議增設閘門與暗渠、檢查評估農田水利溝渠，爭取經費來改善。
傅崐萁表示，圓規颱風雨勢來得又快又急，雨量讓七腳川溪水位暴漲，吉安鄉內光榮抽水站進水量最高達4.5公尺，超過4.3公尺標準值，將協助爭取增設2處水閘門、1處暗渠改善排水狀況。
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