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好康來了！中央抽農遊券 宜蘭加碼「數位農遊券」抽3千

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭正邁向農村數位化旅遊，今天宣布推出「數位農遊券」，最高可以抽中3000元數位農遊券，可用於各休區100多個店家。記者戴永華／攝影
宜蘭正邁向農村數位化旅遊，今天宣布推出「數位農遊券」，最高可以抽中3000元數位農遊券，可用於各休區100多個店家。記者戴永華／攝影

農委會昨天抽出農遊券幸運兒，宜蘭縣政府今天宣布加碼推出「數位農遊券」，全國各地民眾只要到縣內17個休閒農業區、100多個合作店家消費，拍下發票照片上傳到休區粉絲頁，有機會抽中3000元數位農遊券，數位券每張面額100元，可到休區店家使用到明年2月底。

宜蘭20幾年前成立全國第一個枕頭山休閒農業區至今，陸續獲中央核准成立共17個休閒農業區，數量居全國之冠，各休區推出不同型態的農村旅遊很有特色，評鑑中經常拿下第一名；疫情期間，縣府與休閒農業發展協會強化各會員數位能力，這次搭配宜蘭振興經濟方案，推出「數位農遊券」。

宜蘭縣休閒農業發展協會理事長黃正德表示，宜蘭是第一個推動休閒農業數位化的縣市、也是全國唯一推數位農遊券的縣市，在邁向數位化時代，這一年來他們舉辦11場說明會，教導休區業者如何架構數位平台及使用行動支付等能力，也便於消費者在網路規劃預約遊程或產品下單。

縣長林姿妙表示，宜蘭好山好水、宜蘭人熱情好客，這次全國率先推出「數位農遊券」，希望吸引更多老老少少走入農村旅遊，享受美景美食，飽覽在地特色好風光。

「數位農遊券」好康規則，縣府農業處說，明天起至11月30日，各地遊客只要在縣內17個休閒農業區的100多個合作店家消費，憑不限金額發票，拍下發票照片上傳到「宜蘭縣休閒農業發展協會」臉書粉絲團活動的貼文下方，即可參加抽獎，越多發票憑據的中獎機會越高。

協會將在12月10日抽出中獎名單，再由平台通知發送數位農遊券，獎金最高3000元共有10個名額、2000元有20個名額、1000元有30個名額。數位券可在休區的100多個合作店家使用，包括住宿、農場活動及特色餐飲等，使用期限到明年2月28日。

宜蘭擁有全國數量最多的17個休閒農業區，食宿遊購內容豐富，民眾只要在休區有消費，就有機會抽中數位農遊券。記者戴永華／攝影
宜蘭擁有全國數量最多的17個休閒農業區，食宿遊購內容豐富，民眾只要在休區有消費，就有機會抽中數位農遊券。記者戴永華／攝影
宜蘭推動農村數位化旅遊，民眾帶手機就可以暢遊休閒農業區，還有機會抽中「數位農遊券」。記者戴永華／攝影
宜蘭推動農村數位化旅遊，民眾帶手機就可以暢遊休閒農業區，還有機會抽中「數位農遊券」。記者戴永華／攝影
宜蘭擁有全國數量最多的17個休閒農業區，食宿遊購內容豐富，民眾最近只要在休區有消費，就有機會抽中數位農遊券。記者戴永華／攝影
宜蘭擁有全國數量最多的17個休閒農業區，食宿遊購內容豐富，民眾最近只要在休區有消費，就有機會抽中數位農遊券。記者戴永華／攝影
宜蘭邁向農村數位化旅遊，宣布推出「數位農遊券」，最高可以抽中3000元數位農遊券，可用於各休區100多個店家。記者戴永華／攝影
宜蘭邁向農村數位化旅遊，宣布推出「數位農遊券」，最高可以抽中3000元數位農遊券，可用於各休區100多個店家。記者戴永華／攝影

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