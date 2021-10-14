台東雨量驚人 霧鹿國小半數老師仍無法返校

颱風圓規外圍環流影響，台東大雨不斷，台東氣象站11日凌晨至今天中午測得累積雨量約619毫米，比前9個月總合還多。南橫公路霧鹿國小尚有超過半數老師因路況不佳無法返校。

台東地區從11日凌晨開始降雨，中央氣象局分別在12、13日對台東山區鄉鎮發出豪大雨特報，截至今天中午雨勢未歇。

根據中央氣象局台東氣象站提供資料顯示，山區的利嘉林道從11日至今天上午累積雨量超過900毫米，平地約675至710毫米，因雨勢未停，累積雨量還會增加。

根據中央氣象局網站資料顯示，台東氣象站今年1月至9月的累積雨量567毫米，不過本月11日凌晨至今天中午累積雨量就已達619毫米。

因持續性降雨，導致玉長公路昨日地基下陷，全線中斷，公路總局台東工務段預計今日下午搶通；南橫公路從11日開始就落石、坍方不斷，公路總局關山工務段剛搶通不久又落石，截至今天上午8時仍有落石。

位於南橫公路的海端鄉霧鹿國小，3天國慶連假後碰上這波雨勢已6天未上課。校長郭惠珍今天接受記者電話訪問時表示，因連假關係許多老師放假回家，11日和12日清晨要返回學校時，因南橫坍方和預警性封閉被困路中。

因雨勢未歇、路況持續不佳，郭惠珍表示，13、14日鄉公所宣布停班停課，直到今天上午南橫公路仍坍方、落石不斷，學校共有26名老師，截至中午尚有15名在山下等待返校。台東縣政府教育處長林政宏表示，缺課部分，學校會擬定計畫趕上進度。